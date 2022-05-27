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FTC控Twitter以誤導資訊取得用戶電話號碼 最終結果出爐

聯合新聞網／ 楊又肇

美國聯邦貿易委員會 (FTC)先前指控Twitter在2014年至2019年期間，藉由改善帳號安全為由，要求使用者提供個人電話號碼或電子郵件等隱私資訊，實際上卻藉由這些資訊進行精準廣告投放。而稍早雙方則是達成和解，將由Twitter支付1.5億美元罰款，並且承諾採用更安全的隱私防護政策，確保使用者個人隱私安全。

此項指控起因Twitter在2009年時遭駭客入侵，導致部分使用者帳號受影響，其中更包含當時擔任美國總統的歐巴馬使用帳號，導致部分使用者個人隱私、訊息遭曝光，甚至被用於發送假訊息。

當時Twitter因此遭美國聯邦貿易委員會指控未盡責保護使用者隱私，但雙方在2011年達成和解，並且由Twitter在未來20年內不得在隱私安全描述造成使用者認知被誤導，另外也必須配合相關措施避免他人在未經許可下存取任何使用者隱私資訊，同時必須尊重使用者隱私設定結果。

但美國聯邦貿易委員會後續卻發現Twitter在2014年至2019年間，藉由改善帳號安全為由，要求使用者提供個人電話號碼或電子郵件等隱私資訊，卻利用這些資訊進行更精準的廣告投放，因此認定Twitter違反先前承諾，同時也侵害美國聯邦貿易委員會法，以及美國與瑞士之間達成的《隱私盾》 (Privacy Shield)資料傳輸保護協議，因此再次向Twitter提告。

而此次再度與美國聯邦貿易委員會達成和解，並且支付1.5億美元罰款，Twitter還必須遵守不得透過誤導性描述，引誘使用者提供其個人隱私資訊等規定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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