充電站結合用餐 Tesla要在這地方開24小時餐廳
去年曝光專利顯示Tesla計畫將超級充電站與餐廳營運結合，讓車輛在充電的同時，讓車主能進行用餐、購物消磨等待時間。而從稍早向洛杉磯市政府遞交文件顯示，Tesla準備著手讓此項規劃成真，預計在靠近好萊塢的聖莫尼卡大道 (Santa Monica Blvd)上開業，預計以24小時全天候形式營業。
依照文件顯示，Tesla這座預計結合超級充電站的餐廳，佔地面積達9300平方英呎 (約864平方公尺)，其中提供28個充電樁，以及免下車的電影院設施，餐廳則採兩層建築設計，室內及室外約提供超過200個座位，室內提供吧台座位區，而室外座位區則可直接透過兩組LED電視牆觀看電影。
車主除了可以在車輛充電過程到餐廳用餐，亦可向餐廳點餐，並且由工作人員將餐點送到車邊，另外也能一邊觀看電影，一邊等待車輛完成充電，同時也能讓車主在旅程中稍作休息。
Tesla未來可能會更規模化地讓超級充電站聚合更多消費商機，例如可讓車主在使用充電服務過程，同時也能透過一站式建築完成用餐、購物、休息，以及解決使用洗手間等需求，甚至未來也可能在超級充電站納入更多服務，藉此增加超級充電站「實用性」。
目前也有許多餐廳業者傾向隨著Tesla超級充電站服務位置展店，例如位於加州弗雷斯諾縣內的法爾博 (Firebaugh)所建置新型超級充電站，便提供多達56個充電樁，鄰近就有麥當勞、Subway與連鎖披薩店Little Caesars進駐，讓車主等待充電期間用餐，甚至提供直接將餐點送到車輛服務，無需離開車輛至餐廳內點餐。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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