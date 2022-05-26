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VMware確定由博通以610億美元收購 軟體事業群將合併、保留品牌名稱

聯合新聞網／ 楊又肇

日前傳出博通有意收購VMware的消息後，稍早雙方共同發出聲明表示，將由博通以610億美元價格收購VMware。

依照博通說明，此次收購交易將以610億美元收購VMware所有對外銷售股權，其中320億美元資金將透過銀行財團融資取得，同時也將接手VMware約80億美元債務，而現有VMware股東將能選擇以每股142美元價格出售持股，或是選擇以每股換成0.2520股博通股票。

在此筆交易後，博通將持有88%比例的VMware股權，並且由VMware既有股東保留12%股權，博通預期此筆交易將在其2023財年內完成。

而在此筆交易完成後，將使博通強化架構技術解決方案領先地位，而VMware也說明此次交易將使公司往更好方向發展，同時也將讓合作夥伴獲取更完整，並且更具靈活應用彈性的技術解決方案資源。

同時，未來VMware併入成為博通一部分之後，將使博通軟體事業群調整名稱，並且將與VMware合併運作，同時保留VMware品牌名稱，將加速推動博通軟體技術發展規模與更大成長動能，預期將使博通營收增加超過400億美元規模，其中預期49%比例將源自軟體業務。

另外，博通更預期在收購VMware之後三年內實現85億美元獲利目標（未扣除稅額），並且能藉此取得超過5000項源自VMware的技術專利，進而強化多雲架構、虛擬化，以及與自身網通業務整合的發展效益。

在此之前，博通已經分別收購軟體公司CA Technologies，以及賽門鐵克企業端安全業務，顯然希望持續佈局網通市場之餘，更進一步強化軟體與安全業務發展，並且與原本網通事業整合。而VMware本身投入虛擬化技術應用發展，目前更著重佈局雲端服務市場，本身也持有Carbon Black等網路安全技術資產，顯然吸引博通青睞。

今年另一大規模科技收購案，僅次微軟收購

博通收購VMware的金額，僅次微軟今年初宣布以687億美元收購動視暴雪，以及Dell在2016年以670億美元收購當時仍持有VMware的EMC，而博通過去曾在2018年計畫以高達1170億美元金額收購Qualcomm，但最終被美國政府以擔心危及國家安全為由阻止。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動視暴雪 美國 520

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