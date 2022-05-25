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連101都輸它！Google公布台灣年度熱門地點 網見第1名傻眼：怎麼一回事

聯合新聞網／ 綜合報導
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 聯合報系資料照片／記者游智文攝影
Google公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17。 聯合報系資料照片／記者游智文攝影

許多人外出開車都會想要透過Google Maps進行導航，以便可以預先掌握即將抵達的目的地街道實景，像是道路的狀況、寬度、安全島、地標、紅綠燈等，方便駕駛人在行進時能更快地辨識自己的位置。Google Maps也在服務邁入15週年之際，公布「台灣年度最多人瀏覽的Google街景地點」，台灣指標性建築「台北101大樓」只排名17，而第一名讓人超意外。

根據臉書粉專「地圖新鮮事 RiChi」分享的一張照片顯示，Google官方觀察過去一年（2021年5月到2022年4月）的街景服務使用數據，整理出「全球十大熱搜國家」以及「全球十大熱搜城市」，其中「台灣」和「台北」都排名第八。

此外，Google官方也揭曉「台灣TOP25最多點擊的熱門地點」，出現許多令人意想不到的地方。第一名是位在彰化縣鹿港鎮的「7-ELEVEN東崎門市」；第二名是高雄市鹽埕區的「城中大廈」；曾涉及台中瑪莎拉蒂惡煞打人的「百桂食品」排行第六；正在進行白沙屯媽祖遶境活動的「白沙屯拱天宮」也排名第7。

綜觀25個熱搜地點，有7個是火車站，不過台灣最具代表性的國際地標「TAIPEI 101」卻只排名17，讓臉書小編忍不住寫道「可以請#Google大大說明一下為什麼這小七店第一名呢？」

貼文一出，有網友附和小編表示「貼完文之後，小7東崎門市馬上搜尋數又大增，大家都好奇是長哪樣在哪」、「在彰化鹿港連外道路上，外觀也很一般，到底為何第一？」、「鹿港711怎麼一回事」。有網友針對排名第四的高雄市鳳山區「仁惠婦幼醫院」吐嘈說「婦幼醫院又是怎麼回事？台灣生育率大漲嗎？」有內行人跳出來解答小編疑惑，留言說「小七應該是車隊集合點」。

Google官方揭曉「台灣TOP25最多點擊的熱門地點」，第一名是位在彰化縣鹿港鎮的「7-ELEVEN東崎門市」。 圖／翻攝自「地圖新鮮事 RiChi」臉書粉專
Google官方揭曉「台灣TOP25最多點擊的熱門地點」，第一名是位在彰化縣鹿港鎮的「7-ELEVEN東崎門市」。 圖／翻攝自「地圖新鮮事 RiChi」臉書粉專

Google Maps 7-Eleven 白沙屯媽祖 台北101

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