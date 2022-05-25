高參與度影音廣告啟動品牌「好感變現」OneAD發表與Wootag合作
品牌終極期望是打造消費者對品牌的熱愛，用粉絲熱情源源不絕「好感變現」，影音廣告可透過故事情境有效累積品牌偏好。影音廣告科技公司 OneAD 發展出「高參與度廣告」概念，依據科學化的品牌參與行為研究，設計出符合廣告主需求的互動機制廣告，幫助品牌被記住、被喜歡、被選擇，縮短品牌從累積偏好到推進銷售的距離。
OneAD 近日發表與新加坡廣告科技新創公司 Wootag 建立合作伙伴關係。宣布旗下影音串流廣告產品 SuperView 即日起加入 Wootag 互動功能，SuperView 一次覆蓋跨網七大主題 In-Stream 媒體，加入 Wootag 專為滿足品牌廣告主不同行銷任務所設計的互動機制，可有效延長廣告觀看時間、提升品牌偏好、更積極推進轉換購買，在優質流量中完成品牌溝通任務。
OneAD執行長李素真表示：「消費者閱聽習慣從文章轉成短貼文、再變成愛看圖片、影音，如今更演變到 15 秒以內的短影音風行；顯示品牌需要有更精進的互動參與能力，才能搶奪消費者遊走在不同裝置、眾多內容中倏忽即逝的專注力。」OneAD 根據消費者行為在 Out-Stream 環境下開發高參與度的廣告產品，綜合廣告參與度（含 5 秒以上觀看、互動，與點擊廣告）比一般提升高達四成。
根據 Wootag 公司第一手觀察台灣消費者反應，在 2021 年由 Wootag 與廣告主執行的所有廣告活動中，也發現加入 Wootag 互動元素的廣告，平均每支影片的觀看時間延長達 6 秒。
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