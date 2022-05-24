對應日常學習等使用需求的OPPO Pad Air亮相 同步推出新款真無線藍牙耳機Enco R

宣布推出Reno 8系列手機之餘，OPPO也同步揭曉旗下第二款平板裝置OPPO Pad Air，以及新款真無線藍牙耳機Enco R。

其中，OPPO Pad Air採用Qualcomm Snapdragon 680處理器，搭載支援18W有線快充的7100mAh電池容量，配置4組0.8cc容積揚聲器，並且支援Dolby Atmos全景聲，螢幕則採10.36吋、對應2000 x 1200解析度與60Hz畫面更新率的LCD面板規格。

機身則提供霧灰、星銀兩款配色，機身背蓋更採雙色設計，上方更導入落日沙丘紋理，藉此對應不同視覺感受，螢幕解析度則對應2K規格，並且支援手寫筆操作，同時OPPO也推出新款鍵盤保護蓋配件。

而在ColorsOS for Pad操作介面部分，OPPO Pad Air分別支援四指浮動視窗、雙指分割畫面，以及平行視窗並列等功能，此次更加入文件檔案拖曳、錄音轉文字、共享剪貼板功能，同時也確定相容超過3500款主流使用app，並且能與此次揭曉的Reno 8系列、先前推出的Find X5系列，以及一加10 Pro等機種連動。

建議售價方面，OPPO Pad Air將以人民幣1299元價格銷售，同樣從即日起開放預訂，將在6月1日起全面開放銷售。

OPPO此次也同步推出新款真無線藍牙耳機Enco R，其中採用13.4mm複合鍍鈦鎮模動圈單體、獨特低音導管，並且支援IPX4等級防水設計，本身則透過藍牙5.2進行連接，搭配充電盒可支援長達20小時使用時間搭配Reno 8系列手機更可呈現客製化連接操作視窗，採冰透白奶油撞色配色設計。

另外，OPPO更強調在Enco R加入名為Enco Live微醺柔音調音，藉此對應更真實的音場表現，更支援人工智慧通話降噪，以及連點耳機進行遙控拍照功能，同樣也支援遊戲模式使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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