Google 再退讓！舊版 G Suite (免費版) 個人/家庭用戶可繼續保留

在 2022 年初，Google 宣布（舊版）G Suite 免費版必須在 5 月 1 日前升級成 Google Workspace 訂閱方案，並將自 7 月 1 日開始收費，引起許多使用者反彈。等了幾個月過去，Google 終於退讓了，表示非商用的個人和家庭帳號可以繼續使用。

Google 在 2020 年將 G Suite 整併更名成「Google Workspace」，並重新設計 Gmail 電子郵件、日曆、雲端硬碟…等辦公套件工具的圖示。

在 2022 年 1 月時，Google 公布 Google Workspace 訂閱方案，要求使用者在 5 月 1 日前決定是否升級，否則將自動升級訂閱方案，使用者如果沒有設定帳單就會自動停權。

這消息一出，引起許多使用者抱怨與反彈。

因此在 2 月時，Google 態度大轉彎，推出不用綁 Gmail 的免費「 Workspace Essentials Starter 」計劃，使用者可以持續使用原有的 Email 電子郵件服務，也能使用 Google Drive、Docs、Sheets、Slides、Meet 和 Chat …等服務，而且還具有加密檔案存取、隱私與個資安全保護等，希望藉此挽回用戶的心。

如今，Google 再次退讓，表示只要是個人/家庭使用者，且基於非商業用途使用帳戶，可以繼續使用舊版 G Suite (免費版)，如此一來使用者可繼續使用 Docs、Sheets、Slides、Meet 和 Chat 等應用程式，並會保留所有資料。

唯獨要注意的是，個人用戶使用者必須在 6 月 27 日之前在 Google 確認，這樣才能保持使用。

舊版 G Suite (免費版) 個人/家庭使用者請按我進行設定

https://admin.google.com/?action_id=SE_SELF_TRANSITION&utm_source=helpcenter

圖片及資料來源：Google

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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