整合Elgato直播功能 Corsair與AMD合作打造旗下首款遊戲筆電Voyager

在此次Computex 2022主題演講中，AMD宣布與Corsair (海盜船)合作去年提出的Advantage筆電設計方案，將在今年下半年推出Corsair旗下首款遊戲筆電「Voyager」。

如同Razer過去從遊戲周邊配件跨入筆電產品發展，藉此銜接更龐大的遊戲市場，Corsair此次與AMD合作，透過其Advantage筆電設計方案打造的遊戲筆電「Voyager」，將整合Corsair旗下Elgato STREAM DECK影像直播操作控制台軟體功能，另外也具備Elgato Full HD畫質直播等級的視訊攝影機設計，並且支援4組麥克風陣列強化收音效果。

不過，除了採用AMD Advantage筆電設計方案，此款筆電還會加入此次對外揭曉的Smart Access Storage技術，將能加快遊戲資料存取，並且提高影音串流效率，網路連接部分則支援Wi-Fi 6E規格。

此款筆電正式名稱為Voyager a1600，採19.8mm厚度設計，全機重量為2.4公斤，入門規格採Ryzen 7 6800HS處理器，最高可搭載Ryzen 9 6900HS處理器，並且配置Radeon RX 6800M顯示卡，標榜可對應諸如Adobe After Effects，或是OBS Studio等影音創作、串流運算效能。

其他規格方面，則包含採用16吋、2560 x 1600解析度的IPS螢幕，支援AMD FreeSync Premium抗畫面撕裂技術，另外可透過鍵盤上方的LCD觸控螢幕對應10組快速鍵操作，並且快速檢視筆電電量等資訊，另外亦可配合Elgato Stream Deck軟體進行客製化設定。

而連接埠方面，則是支援兩組相容Thunderbolt 3規格的USB 4.0，以及一組USB 3.2 Gen2 Type-C與1組USB 3.2 Gen2 Type-A，鍵盤則採用CHERRY MX超短行程鍵盤，並且支援單鍵或分區的CAPELLIX LED背光設定，另外也支援指紋辨識解鎖、SDXC 7.0讀卡機與3.5mm耳機連接孔。

建議售價方面，Voyager a1600分別以2699.99美元及2999.99美元價格銷售，預計會在今年下半年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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