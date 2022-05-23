EA傳積極對外求售 目標對象「非遊戲產業相關買家」

在EA與FIFA國際足球協會獨家授權合作結束之際，市場又有傳聞指稱EA積極對外求售消息。

除了日前微軟宣布以687億美元收購動視暴雪時，就有分析師建議Sony收購EA作為抗衡，近期更有報導指稱Comcast有意將旗下NBCUniversal與EA合併成為新公司，並且由EA現任執行長Andrew Wilson負責帶領，但雙方最終並未達成協議，但EA方面則表示不會對任何市場傳聞與猜測作回應。

而從報導內容顯示，EA似乎計畫尋求遊戲產業之外的買家收購或合併，其中包含可能與迪士尼、蘋果、亞馬遜等業者洽談，而EA過去以來也持續與這些業者進行內容合作。至於積極尋求非遊戲產業相關買家，或許希望凸顯本身業務差異性，並且能串街更多內容整合發展機會。

不過，以目前EA市值約360億美元規模的情況下，若有業者計畫收購EA，顯然也必須準備更多資金，即便是透過合併方式組成新公司，勢必也要有一定規模。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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