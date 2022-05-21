基於Snapdragon XR2平台 Qualcomm推出更輕薄的擴增實境裝置參考設計

繼去年推出基於Snapdragon XR1平台的擴增實境裝置參考設計，Qualcomm在「驍龍之夜」活動也宣布推出基於Snapdragon XR2平台的新款擴增實境裝置參考設計，藉此呼應元宇宙的沉浸式體驗使用趨勢。

相較前一代參考設計，此次推出的參考設計在外型厚度講低40%，同時重量配比也更均衡，並且移除前一代產品以有線形式連接設計，改以Qualcomm FastConnect 6900連接系統，並且採用新版FastConnect XR軟體套件，藉此對應無延遲表現的擴增實境使用體驗。

而內部則採用SeeYA Technology (視涯技術)提供的雙micro LED顯示面板，可實現單眼對應1920 x 1080解析度、高達90Hz畫面更新率，以及零動態模糊 (no-motion-blur)虛擬視覺感受，並且能以雙單色攝影鏡頭與一組RGB攝影鏡頭識別手勢，同時對應六自由度 (6DoF)頭部追蹤及手部追蹤。

整體眼鏡框體結構則是由歌爾 (Goertek)製作，除了讓機身厚度降低40%，更符合配戴時的重量配比。由於外型更加輕薄，因此可支援對應更具彈性外型設計，同時也能以更貼近時尚配件形式設計擴增實境眼鏡裝置。

至於配合FastConnect 6900連接系統設計，透過Wi-Fi 6 / 6E與藍牙連接，讓延遲反應時間低於3毫秒，實現更即時的無線連接使用體驗，同時也能配合FastConnect XR軟體套件，讓開發者能讓混合實境內容以更即時、流暢形式呈現，並且讓電力損耗降至更低。

目前Qualcomm已經將基於Snapdragon XR2平台的新款擴增實境裝置參考設計提供給部分合作夥伴，預計在未來幾個月內向更多合作夥伴提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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