三星SmartThings物聯網平台 加入相容Matter連接規範的物聯網裝置
去年在年度開發者大會時，三星便證實將使旗下推行的物聯網平台SmartThings也與Matter通用連接規範相容。而在稍早宣布消息中，三星也開始讓旗下SmartThings平台可以相容其他同樣相容Matter連接規範的物聯網裝置。
首波相容連接的裝置，包含Aeotec、Aqara、eve、Leedarson、Nanoleaf、Netatmo、Sengled、wemo、Wiz與Yale品牌產品，可在不使用其他中樞裝置情況下，就能直接進行連動。
而透過三星的SmartThings app，亦可直接連接操作上述品牌產品功能，並且支援以低功耗藍牙、Thread網路，以及Wi-Fi等方式進行連結，另外也能相容使用亞馬遜的Alexa、Google Assistant，或是蘋果的Siri數位助理服務操作。
在先前接連延後上線運作時程，Matter連接規範目前確定會在今年底正式上線，除了三星此次宣布將使SmartThings與Matter連接規範相容，Google在稍早舉辦的Google I/O 2022也提及將使旗下穿戴裝置、物聯網設備相容Matter連接規範，預期接下來也會有更多業者宣布加入相容。
至於透過Matter連接規範串接更多物聯網裝置，除了免除原本各個物聯網裝置對應不同連接規範的限制與麻煩，使用者將能更容易地讓所有物聯網裝置彼此連動，不用擔心不同品牌的物聯網裝置會有各自對應的連接規範。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 【快報】與病毒共存更愛趴趴走？錯！Google最新數據一次看 台人乖乖「類封城」
▪ 流量密碼？比爆乳鋼琴女神小P狂…她換裝貼薄紗秀驚人身材
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ iPhone手機殼藏新東西？蘋果專利曝光 秒變「神機」
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言