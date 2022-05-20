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三星SmartThings物聯網平台 加入相容Matter連接規範的物聯網裝置

聯合新聞網／ 楊又肇

去年在年度開發者大會時，三星便證實將使旗下推行的物聯網平台SmartThings也與Matter通用連接規範相容。而在稍早宣布消息中，三星也開始讓旗下SmartThings平台可以相容其他同樣相容Matter連接規範的物聯網裝置。

首波相容連接的裝置，包含Aeotec、Aqara、eve、Leedarson、Nanoleaf、Netatmo、Sengled、wemo、Wiz與Yale品牌產品，可在不使用其他中樞裝置情況下，就能直接進行連動。

而透過三星的SmartThings app，亦可直接連接操作上述品牌產品功能，並且支援以低功耗藍牙、Thread網路，以及Wi-Fi等方式進行連結，另外也能相容使用亞馬遜的Alexa、Google Assistant，或是蘋果的Siri數位助理服務操作。

在先前接連延後上線運作時程，Matter連接規範目前確定會在今年底正式上線，除了三星此次宣布將使SmartThings與Matter連接規範相容，Google在稍早舉辦的Google I/O 2022也提及將使旗下穿戴裝置、物聯網設備相容Matter連接規範，預期接下來也會有更多業者宣布加入相容。

至於透過Matter連接規範串接更多物聯網裝置，除了免除原本各個物聯網裝置對應不同連接規範的限制與麻煩，使用者將能更容易地讓所有物聯網裝置彼此連動，不用擔心不同品牌的物聯網裝置會有各自對應的連接規範。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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