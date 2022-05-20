Google強調持續協助簡化開發者打造服務內容難度 透過Fast Pair推動物聯網成長

針對上週舉辦的Google I/O 2022，Google台灣此次針對其中以Flutter框架簡化開發者設計難度，以及透過Fast Pair設計簡化藍牙裝置配對難題，甚至推動通用物聯網連接協議Matter普及應用，另外也說明台灣團隊在此次公布的Pixel 6a中階手機開發所扮演角色。

過去以來，Google I/O其實就是以開發者需求為導向的活動，而Google也希望透過此活動與全球各地開發者交流，並且簡化開發者在設計服務內容時的難度。

簡化開發者並非僅在單一平台打造服務內容的難度

從早期聚焦在Android、Chrome環境開發需求，到目前越來越多開發者並非僅在單一平台、裝置等環境打造內容，因此Google也持續提出解決方案簡化開發者在多平台環境打造內容時所面臨挑戰。

例如從過去以Java、C++等程式開發，到目前藉由Kotlin、Go等程式語言，讓開發者能以現代化開發工具打造更符合目前使用模式的應用程式，而配合Flutter等框架設計，更讓使用者透過單次開發流程，即可輸出對應不同作業系統平台環境使用的服務內容版本，藉此簡化多平台開發所需耗費時間與人力成本。

同時，Google更強調台灣地區的Android相關開發者人數在全球排名前20，以總人口佔比來看，僅次於香港與韓國，甚至比美國等地區有更高人口佔比密度，因此也讓Google持續著重台灣地區開發者社群互動，並且透過諸多開發者社群活動、吸引學生開發者族群，藉此提升台灣開發者能力。

以Fast Pair技術推廣通用物聯網連接協議Matter

而此次在Google I/O 2022期間強調的Fast Pair技術，目前已經與眾多耳機品牌合作，同時從2018年正式與首波應用產品一同推出之後，目前已經累積超過上億次的配對連接次數，未來更不侷限於Android環境下使用，將會開放更多平台環境裝置使用，藉此解決傳統透過藍牙配對時的繁瑣流程與不易操作問題。

另外，Google也表示預計今年秋季將會進一步讓旗下裝置與軟體開始整合相容通用物聯網連接協議Matter，而後續也會讓Fast Pair技術與Matter串接，藉此讓更多物聯網裝置可以透過Fast Pair技術快速建立連接，讓物聯網裝置可以變得更方便使用。

台灣團隊在硬體開發扮演重要幕後角色

至於在此次於Google I/O 2022上公布的Pixel 6a，台灣團隊也同樣扮演重要幕後設計角色，同時強調藉由Pixel 6a的設計落實Google所提倡環境運算 (ambient computing)使用模式，並且透過軟體結合雲端協作方式，在不同規格的硬體設計下，依然可以對應相同運算效能與體驗 (註)。

註：硬體規格相對較高機種，在螢幕、相機等終端運算依然會有較快、反應迅速的使用體驗。

除了主導過去推出的Pixel 4a、Pixel 5a，台灣團隊在主要機種如Pixel 6，乃至於接下來準備推出的Pixel 7也會與美國等團隊交流，並且交換設計經驗與使用者反饋意見等資訊，同時在特定功能設計，例如相機拍攝，其實也會共同參與研發，並非只是透過單一產品劃分不同團隊職責所屬範圍。

在此次Google I/O 2022最後透露即將在2023年推出的Pixel平板裝置，台灣團隊是否也有參與設計？目前Google台灣方面暫時未透露太多訊息，但從先前說明各項產品都會由各個地區技術團隊協助開發，顯然可以猜想台灣團隊也會參與其中部分功能設計。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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