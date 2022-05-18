宏碁發表7大類新品 擴大環保系列產品線

中央社／ 台北18日電

電腦品牌廠宏碁今天舉辦全球線上發表會，擴大旗下Vero環保系列產品線，並發表14吋OLED螢幕輕薄筆電、創作者筆電、商務筆電、3D電競筆電、Chromebook平板及可攜式顯示器，合計共7大類新產品亮相。

宏碁Vero系列新品包括Aspire Vero筆電、超窄邊框設計的Veriton Vero All-in-One桌上型電腦、螢幕、滑鼠、鍵盤及投影機，都使用一定比例的部分消費後回收塑料（PCR）及可回收包裝。

宏碁共同營運長高樹國表示，除了推出全新個人電腦和螢幕外，宏碁持續擴大Vero系列產品線，推出周邊設備和投影機，在追求減少浪費、降低碳排放量的同時，也能兼顧效能表現。

常規筆電方面，Swift 3 OLED搭載第12代Intel Core處理器及Windows 11作業系統，具備睡眠模式即時喚醒，提供長達10小時電池續航力。機身採17.9公釐超薄鋁製金屬外殼，重量1.4公斤，配備以海廢回收塑膠製成的OceanGlass環保觸控板。

宏碁今天也推出多款商用、消費、家用Chromebook機種，其中Chromebook Tab 510平板電腦搭載10.1吋Full HD顯示面板、500萬畫素MIPI視訊用前置鏡頭，單次充電可提供高達11小時的續航力。

針對電競產品線，宏碁推出Predator Helios 300SpatialLabs Edition電競筆電，玩家無需配戴3D眼鏡，即可體驗3D立體遊戲世界。SpatialLabs TrueGame應用程式支援超過50款熱門遊戲，未來將持續開發並支援更多遊戲。

電競筆電 宏碁 螢幕

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