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Gogoro啟用全台首間綠電營運門市 桃園中華都會概念店5月21日開幕

聯合新聞網／ 楊又肇

秉持品牌推廣永續能源的理念，並且呼應全球淨零排放趨勢，Gogoro宣布啟用旗下首間以綠電供電營運的新銷售據點-Gogoro桃園中華都會概念店，將從即日起開始試營運，並且規劃於5月21日正式開幕。

繼建置太陽能電池交換站之後，Gogoro逐步探索使用再生能源的可能性。此次啟用首間以綠電供電營運的Gogoro桃園中華都會概念店，分別使用天能綠電、陽光伏特家和富威電力等業者提供再生能源，並且透過再生能源轉供與再生能源憑證方式，藉此達成100%綠電使用目標。

Gogoro表示，未來將規劃更多的綠電營運門市，並且落實更多綠電應用場景。

而在Gogoro桃園中華都會概念店中，採用開闊明亮的新車展示區及客戶休息區設計，其中展示空間陳設Gogoro全系列車款，客戶休息區則運用淺色木紋的暖系材質，藉此在擁擠的水泥森林中，營造可讓客人感到放鬆與自在的休憩氛圍。

除了導入綠電營運，Gogoro桃園中華都會概念店更設置全台首間Gogoro Café店中店，透過極簡自然的設計風格，輔以明亮的白色基調，在視覺與嗅覺讓客人感到舒適、輕鬆，除了可在店內品嘗由專業咖啡師沖泡的咖啡，更將不定期與知名甜點品牌合作，推出快閃嚴選點心小食，未來也將規劃成為車主聚會據點，或是成為舉辦活動使用空間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

桃園 再生能源 咖啡

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