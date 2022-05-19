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AMD收購賽靈思後 宣布推出Kria KR260機器人入門套件

聯合新聞網／ 楊又肇
▲Kria KR260機器人入門套件帶來近5倍生產力、高達8倍每瓦效能提升，以及降低3.5倍延遲
▲Kria KR260機器人入門套件帶來近5倍生產力、高達8倍每瓦效能提升，以及降低3.5倍延遲

AMD宣布推出Kria KR260機器人入門套件，藉此讓開發者能快速建造可用於機器人和工業自動化的硬體加速應用方案。

源自AMD收購賽靈思的Kria KR260機器人入門套件，整合現有的Kria K26自行調適SOM，並且標榜開箱即可使用，讓開發者能更快將其用於生產部署途徑。

藉由原生支援Open Robotics旗下ROS 2開源框架，以及針對機器人及工業解決方案預先建構的介面，Kria KR260機器人入門套件將能快速用於機器人開發，或是應用機器視覺與工業通訊控制的硬體加速需求，同時也能結合持續擴充內容的AMD賽靈思應用商店資源，藉此實現輕鬆評估與無縫部署途徑。

▲Kria KR260機器人入門套件整合現有Kria K26自行調適SOM
▲Kria KR260機器人入門套件整合現有Kria K26自行調適SOM

▲透過電腦視覺對應硬體加速
▲透過電腦視覺對應硬體加速

而結合Kria機器人堆疊 (KRS)、ROS 2開源框架，將可讓Kria SOM在每瓦效能相較NVIDIA以GPU加速方式提高8倍，同時降低3.5倍延遲表現，作業系統則相容目前被廣泛使用的Ubuntu，並且與Canonical提供的Ubuntu Linux Desktop (22.04)最新長期支援版本 (LTS)，以及與ROS 2 Humble Hawksbill框架相容。

Kria KR260機器人入門套件定價為349美元，目前已經可透過AMD及其全球經銷商訂購。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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