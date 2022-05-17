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蘋果iOS 15.5更新釋出 升級Podcast功能
蘋果公司（Apple）將於6月舉辦WWDC全球開發者大會，預期將公布新一代作業系統iOS 16。今天蘋果搶先釋出iOS15.5作業系統更新，Podcast包含新設定，可限制儲存在iPhone上的集數並自動刪除較舊的單集，以免占用太多儲存空間。
iOS 15.5也修正使用者返家或外出時，人為觸發的家庭自動化操作可能失敗的問題。
根據蘋果支援頁面資訊，iOS 15.5修復27大項、共34個安全性漏洞，以避免惡意人士可能透過Wi-Fi從遠端阻斷服務、惡意網站可能在Safari瀏覽器「私密瀏覽」模式追蹤用戶等多項問題。
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