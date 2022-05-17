蘋果App Store新規 未來App漲價只要告知訂戶就自動續訂

為了避免遭濫用，蘋果也限制開發者的漲價次數、調漲幅度。

蘋果最近更改App Store平台規則，未來如果App應用程式的訂閱價格上漲時，極可能只會「告知」使用者，之後就自動續訂。

以前，如果 App 訂閱價格上漲時，會先傳送通知給當前的訂戶，等訂戶同意上漲後的價格才會續訂；反之，如果訂戶沒有送出「同意」鈕，未來的訂閱也會被自動取消。

然而，根據外媒報導，這個「流程」未來恐怕會改變。蘋果最近修改App Store平台規則，未來只會讓開發者透過e-ma、推播通知或App內的訊息通知來「提前通知訂戶」，不再需要取得訂戶同意，就直接以新價格自動續訂。

如果訂戶不接受新價格，必須「主動」進入App內查詢後再取消訂閱。蘋果表示，此舉讓使用者就算錯過調漲通知，原本的訂閱服務也不會中斷，並認為這樣能讓開發者、訂戶都有利。

而為了避免新機制遭濫用，蘋果也限制開發者一年內只能調漲價格一次，且調漲幅度不能超過5美元（約148元新台幣）以及舊訂閱價的5成；或者，以年訂閱價來看，調漲幅度不能超過50美元（約1480元新台幣）以及舊的年訂閱價格的5成。

雖然近日蘋果才正式在官方網站公告，但外媒指出，蘋果其實之前已經在測試新規則了。例如：今年4月就有一些開發者發現，當Disney++訂閱價格漲到每月7.99美元（約236元新台幣）時，當時該App只有發出通知「告知」原先的訂戶，而非讓訂戶「確認」要不要以新價格續訂。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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