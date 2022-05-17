蘋果App Store新規 未來App漲價只要告知訂戶就自動續訂
為了避免遭濫用，蘋果也限制開發者的漲價次數、調漲幅度。
蘋果最近更改App Store平台規則，未來如果App應用程式的訂閱價格上漲時，極可能只會「告知」使用者，之後就自動續訂。
以前，如果 App 訂閱價格上漲時，會先傳送通知給當前的訂戶，等訂戶同意上漲後的價格才會續訂；反之，如果訂戶沒有送出「同意」鈕，未來的訂閱也會被自動取消。
然而，根據外媒報導，這個「流程」未來恐怕會改變。蘋果最近修改App Store平台規則，未來只會讓開發者透過e-ma、推播通知或App內的訊息通知來「提前通知訂戶」，不再需要取得訂戶同意，就直接以新價格自動續訂。
如果訂戶不接受新價格，必須「主動」進入App內查詢後再取消訂閱。蘋果表示，此舉讓使用者就算錯過調漲通知，原本的訂閱服務也不會中斷，並認為這樣能讓開發者、訂戶都有利。
而為了避免新機制遭濫用，蘋果也限制開發者一年內只能調漲價格一次，且調漲幅度不能超過5美元（約148元新台幣）以及舊訂閱價的5成；或者，以年訂閱價來看，調漲幅度不能超過50美元（約1480元新台幣）以及舊的年訂閱價格的5成。
雖然近日蘋果才正式在官方網站公告，但外媒指出，蘋果其實之前已經在測試新規則了。例如：今年4月就有一些開發者發現，當Disney++訂閱價格漲到每月7.99美元（約236元新台幣）時，當時該App只有發出通知「告知」原先的訂戶，而非讓訂戶「確認」要不要以新價格續訂。
《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
▪ 不只明年iPhone 15推USB Type-C 蘋果還有5產品將掰了Lightning接孔
▪ 【周報】iPod我們懷念你…看21年進化史！iPhone 14 Pro長大掰了妹妹頭、Google手錶對決蘋果
▪ M2版iPad Pro修修臉？瀏海螢幕「長在腰上」 概念圖撞臉敵隊平板
▪ 【教學】小資族算每月花費卡關Excel 關鍵在做錯這動作
▪ 【開箱】Sony Xperia 1 IV運動拍照直播神器 3顆鏡頭全支援對焦連拍、拍好動毛小孩沒問題
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言