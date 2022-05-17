快訊

出手分散PCR人潮？新北批打擊醫護士氣 王必勝這樣說

納豆一夜換7次尿布 誤認依依是護士還問：怎能打病人？

加州教會槍擊案凶嫌曾任職輔大 校方：擔任1年講師

聽新聞
test
0:00 / 0:00

蘋果App Store新規 未來App漲價只要告知訂戶就自動續訂

聯合新聞網／ INSIDE
APP Store更改平台規則。 示意圖／美聯社
APP Store更改平台規則。 示意圖／美聯社

為了避免遭濫用，蘋果也限制開發者的漲價次數、調漲幅度。

蘋果最近更改App Store平台規則，未來如果App應用程式的訂閱價格上漲時，極可能只會「告知」使用者，之後就自動續訂。

以前，如果 App 訂閱價格上漲時，會先傳送通知給當前的訂戶，等訂戶同意上漲後的價格才會續訂；反之，如果訂戶沒有送出「同意」鈕，未來的訂閱也會被自動取消。

然而，根據外媒報導，這個「流程」未來恐怕會改變。蘋果最近修改App Store平台規則，未來只會讓開發者透過e-ma、推播通知或App內的訊息通知來「提前通知訂戶」，不再需要取得訂戶同意，就直接以新價格自動續訂。

如果訂戶不接受新價格，必須「主動」進入App內查詢後再取消訂閱。蘋果表示，此舉讓使用者就算錯過調漲通知，原本的訂閱服務也不會中斷，並認為這樣能讓開發者、訂戶都有利。

而為了避免新機制遭濫用，蘋果也限制開發者一年內只能調漲價格一次，且調漲幅度不能超過5美元（約148元新台幣）以及舊訂閱價的5成；或者，以年訂閱價來看，調漲幅度不能超過50美元（約1480元新台幣）以及舊的年訂閱價格的5成。

雖然近日蘋果才正式在官方網站公告，但外媒指出，蘋果其實之前已經在測試新規則了。例如：今年4月就有一些開發者發現，當Disney++訂閱價格漲到每月7.99美元（約236元新台幣）時，當時該App只有發出通知「告知」原先的訂戶，而非讓訂戶「確認」要不要以新價格續訂。

《本文作者Heemie，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 App Store 漲價 Disney+

相關新聞

蘋果App Store新規 未來App漲價只要告知訂戶就自動續訂

為了避免遭濫用，蘋果也限制開發者的漲價次數、調漲幅度。 蘋果最近更改App Store平台規則，未來如果App應用程式的訂閱價格上漲時，極可能只會「告知」使用者，之後就自動續訂。 以前，如

金管會、富邦地圖標示遭改輸不起 Google：最快時間回復

富邦產險等保險公司，因為陸續宣布各種條件不予理賠，並拒絕民眾重複投保，引發民怨，今日更有民眾上Google map，將富...

誰是幸運兒？ 中華電499吃到飽隱藏版只發給這類人

2018年電信三雄499之亂殺出4G低價戰，當時約有200萬人申辦，近年隨著499元用戶合約到期續約後又到期，電信業者也...

老師救星 「LINE官方帳號數位校園計畫」啟動 6月底前申請限時免費

停課一波接一波，但學習可不能中斷，遠距學習、混合教學已成為現代教師與學生的日常，但也因此衍生了班級經營、親師與師生互動等...

三星開發Galaxy手機專用AP晶片 要學蘋果打造生態系

韓國經濟日報（Korea Economic Daily）引述匿名產業消息人士報導，三星電子正為Galaxy智慧手機開發應...

NFT內容真的有偽造！OpenSea啟用新系統驗證 減少「假貨」流竄

NFT (非同質化代幣)線上交易平台OpenSea近期表示，為了避免偽造的NFT內容影響數位交易市場運作，將透過新系統驗證NFT內容真偽，同時也將強化使用者身分驗證安全性。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。