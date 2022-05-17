蘋果電動車有譜？傳收購加州電動車新創公司 提升自身造車能力

彭博新聞報導指稱，蘋果可能藉由收購電動車新創公司Canoo，藉此提升自身造車能力。

在此之前，市場持續有不少消息認為蘋果將進軍電動車市場，並且進一步主導此市場發展趨勢，甚至可能提供更貼近真實操作的自動駕駛技術，藉此強化旗下電動車產品吸引力。

而此次傳出蘋果計畫收購的電動車新創公司Canoo創立於2017年，並且計畫在2022年底推出價格低於4萬美元 (約新台幣120萬元)的電動車，並且將以休旅車形式呈現。此外，Canoo也計畫推出商用電動車，其中包含租賃與共乘服務使用車款。

目前Canoo已經提出模組化電動車平台，並且能快速套用在各類車款，但蘋果似乎更對Canoo旗下工程技術感興趣，或許將以此填補汽車製造、動力系統設計，以及電池相關技術人才缺口。

不過，彭博新聞記者Mark Gurman取得消息指稱，目前Canoo已經陷入營運資金短缺危機，雖然目前已經取得額外融資，但仍可能讓原本計畫年底推出電動車產品的目標難以達成。因此，Canoo有可能接受蘋果收購提議，藉此獲取足夠資金繼續投入電動車產品研發，而蘋果預期也能藉由Canoo技術更快進軍電動車市場。

蘋果也曾在2019年收購自駕車新創公司Drive.ai，預計接手其工程師技術人員，以及公司相關資產，但未具體說明收購涉及金額等細節。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦