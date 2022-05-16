呼應元宇宙應用 Facebook Pay改名Meta Pay
Meta宣布將2019年推出的Facebook Pay變更為Meta Pay，配合公司名稱調整為Meta，並且呼應目前元宇宙應用。
從2009年率先在Facebook推出支付功能，並且在2019年推出Facebook Pay，讓使用者能在Facebook、Messenger、Instagram與WhatsApp服務內完成各類支付需求。目前已經有超過160個國家地區的企業及使用者，透過Facebook Pay以55種貨幣進行B2B、B2C或C2C支付。
而此次將名稱調整為Meta Pay，除了呼應公司名稱改為Meta，更符合目前公司發展方向以元宇宙為目標的宗旨。
除了調整名稱，Meta接下來將進一步簡化跨平台之間的使用體驗，透過單一電子錢包即可滿足元宇宙環境內所有支付交易需求。
不過，目前接手帶領Meta加密貨幣部門的主管Stephane Kasriel表示，目前Meta Pay仍處於相當早期規劃階段，未來將著重如何驗證使用者身分，以及在元宇宙環境之間的身分可攜性，另外也包含如何存放、移轉數位內容與支付運作模式。
同時，未來也將協助企業、店家與創作者簡化線上交易流程，讓企業或店家，以及創作者銷售服務、商品、創作內容時，可以透過Meta Pay快速收取獲利。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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