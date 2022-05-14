微軟再次針對身障使用者打造可模組化組合的PC操作配件

過去針對身障玩家打造的特殊Xbox可擴充控制器 (Xbox Adaptive Controller)，微軟將其設計概念應用在PC周邊裝置，讓身體活動相對不方便的使用者也能順利使用。

在微軟Ability Summit 2022活動中公布的Adaptive Accessories的系列配件，將會先以滑鼠為設計，推出能以左右按鍵與滾輪操作為基礎模組的Adaptive Mouse，搭配其他模組化配件讓操作過程更容易使用。

例如，可加上Thumb Support配件，讓滑鼠能對應左手或右手的拇指支撐需求，而Mouse Tail配件則可提供更舒適的拱度，讓操作時有更好手腕支撐力道。

其他配件則包含Adaptive Hub與Adaptive Button，其中Adaptive Hub能串接不同Adaptive Button，而Adaptive Button則可依照設計對應不同操作功能，例如包含透過推撥方式控制方向、或是藉由多向按鍵建操作，以及對應滑鼠左右按鍵的模組配件設計。

至於Adaptive Hub本身則可透過藍牙方式與裝置連接，或是透過有線方式連接使用，配合組合不同Adaptive Button配件，讓身障使用者也能方便操作PC功能。

依照微軟說明，使用者亦可透過3D列印方式客製更符合使用需求的配件，而Adaptive Accessories系列配件預計會在今年秋季進入市場，但目前尚未公布具體售價。

而除了針對身障使用者打造更方便操作PC的配件，微軟也強調在Windows 11、Microsoft Edge瀏覽器，以及Xbox遊戲項目，都已經針對身障使用者陸續加入更多方便操作的功能與介面，藉此營造無障礙、沒有歧視的使用體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦