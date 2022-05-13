打造元宇宙金融 Facebook Pay宣布更名為Meta Pay
Meta 的 Fintech 新任負責人 Stephane Kasriel 表示Facebook Pay將更名為Meta Pay，隨著這樣的品牌重塑，Meta Pay將加強現有市場的支付服務，而非拓展到新的市場。
根據Meta的Fintech新任負責人Stephane Kasriel在部落格上表示，Facebook Pay將更名為Meta Pay，隨著這樣的品牌重塑，Meta Pay將加強Facebook Pay現有市場的支付服務，而拓展到新的市場則非首要考量。
Meta Pay接下來會在Meta元宇宙裡扮演簡化各平台間交易的角色，不過Kasriel也強調Meta對於一個錢包服務能提供什麼樣的體驗，還在非常早期的探索階段，目前初步的輪廓是打造一個能夠證明身份，並且讓使用者帶著這個身份穿梭於元宇宙的各式各樣的體驗之中。
接下來Meta Pay也會想辦法讓使用者帶著虛擬物品到處走，以及不論對商家或個人都能支援多種支付方法。
Kasriel認為，Meta Pay接下來的任務會是在元宇宙成為主流之前，就打好金融服務的基礎，那麼之後就能讓人人都可以使用並成為金融體系的一份子。
Facebook Pay於2009年上線，並且在160個國家提供55種貨幣支付服務，包括商務和個人用戶。
而Facebook公司在2021年10月更名為Meta並宣示要建構元宇宙的龐大野心。而金融價值體系更是建構一個新世界的重要基底，因此隨著Facebook Pay跟著改名為Meta Pay，可以期待接下來支援更多虛擬服務，來串連起元宇宙的橋樑。
《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》
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