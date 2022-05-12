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Google合作哈佛大學教授膚色量表 藉此提升AI技術對不同人種膚色包容性

聯合新聞網 / 楊又肇

過去推出Pixel 4系列手機時，Google便提倡膚色平等的技術應用，其中包含讓膚色較深的使用者透過相機拍照時，可以呈現更自然的膚色，而非以白人膚色為基準。在此次Google I/O 2022中，更進一步說明與哈佛大學教授Ellis Monk合作打造名為Monk Skin Tone (MST)的膚色量表，讓各類需要表達膚色的技術能以此量表作為基準。

應用此膚色量表，Google表示能在Google Photos服務提供名為Real Tone的濾鏡效果，套用在不同人種膚色時，都能有更自然的表現，而不會僅在特定膚色產生明顯效果。

此外，藉由膚色量表也能讓人工智慧學習系統更正確識別不同人種膚色表現，藉此套用在Google Search等搜尋服務時，即可讓使用者找到更正確且適合個人膚色的相應結果。

例如可依照個人膚色找到更合適的化妝品，或是適合的搭配服飾，藉此減少在搜尋過程可能因為膚色判斷錯誤產生的不良感受。

Google未來將對外開放Monk Skin Tone膚色量表，藉此讓更多開發者、企業能以此作為設計依據，藉此減少在不同膚色人種之間，因為人工智慧等技術產生的歧視問題，同時也增加更大包容性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

哈佛大學 大學教授

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