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Google翻譯增加24種新語言 計畫推「翻譯眼鏡」即時溝通

聯合新聞網 / 楊又肇

Google翻譯一直是Google相當重要的產品，目的就是為了消弭語言之間的溝通隔閡，藉此讓知識、情感可以更容易交流。而在此次Google I/O 2022中，Google也將Google翻譯列為重點更新項目，分別宣布增加支援24種新語言，同時也宣布啟用全新訓練模式，進而讓Google翻譯可以有更多應用可能性，甚至也提出整合Google翻譯功能的智慧眼鏡，讓不同語言使用者能透過即時翻譯進行溝通。

依照Google先前說明，Google翻譯除了讓使用者能更容易溝通，並且打破語言隔閡之外，更重要的是保留全球更多稀少語言，而此次增加的24種語言分別涵概印度、非洲，以及南美洲，使用人數總數約為3億。

同時，Google也說明相比過往是透過比對方式進行翻譯，亦即透過兩種語言共同文本進行學習，理論上只要參考文本數量足夠，實際產生翻譯品質就會相對提升，但這樣的方式用於較少人使用的語言，顯然就會失真，其中因素可能會透過參考跨語言翻譯結果，使得轉譯過程會有誤差。

因此在目前Google採用技術，則是透過建立全新語言模型，讓翻譯系統可以比照人腦理解語言方式進行學習，進而更快學會新語言，並且與既有學習語言進行互譯。

這樣的好處，則是讓Google翻譯可以更準確詮釋特定語言所表達原意，不會有語言多次轉譯產生誤解，或是翻譯結果難以理解的情況，同時也更能保留更多稀少語言。

而在提高Google翻譯品質之餘，Google也將新版Google翻譯應用在更多服務項目，例如針對手機版YouTube增加自動生成翻譯字幕功能。

另外，Google也計畫將Google翻譯功能與智慧眼鏡裝置結合，在先前的測試性目中，Google便透過可透過眼鏡呈現浮空投影字幕方式，讓配戴者能直接透過翻譯字幕了解使用不同語言的對方所陳述內容，例如讓旅居美國、卻不太會說英語的母親，可以聽懂從小只學會英語溝通的女兒所說內容，藉此實現消弭語言隔閡的目標。

但Google並未說明是否會讓此款智慧眼鏡成為實際商品，或是僅為實驗性質產物。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

語言 非洲 人腦

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