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Qualcomm更新RB6機器人平台設計 加入5G連網技術實現工業4.0目標

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Robotics RB6解決方案
▲Robotics RB6解決方案

繼過去幾年接連推出結合5G網路連接的機器人自動化平台設計，Qualcomm此次再次宣布推出Robotics RB6解決方案，以及RB5 AMR參考設計，藉此推動對應人工智慧技術運作的機器人、無人機，以及智慧機器設計的自動化應用趨勢。

依照Qualcomm說明，在5G連網對應更高傳輸頻寬、更高安全連接，以及可透過軟體定義等特性下，將能進一步帶動邊緣運算應用，因此藉由新推出的Robotics RB6解決方案，搭配RB5 AMR參考設計，預期將能創造更龐大的機器自動化應用規模趨勢，並且實現工業4.0發展目標。

在Robotics RB6解決方案設計中，主要鎖定高階機器人應用，以及長距離遞送的無人機等應用需求打造，其中以充足的5G連網技術規格，以及更高網路傳輸頻寬，並且在符合3GPP所制定Release 15、Releases 16，乃至於後續推出的Releases 17與Releases 18技術規範情況下，讓Robotics RB6解決方案能持續對應新加入的5G連網技術，配合可對應每秒700-200兆次的運算能力，藉此佈署運算效能更高、連接範圍更廣的邊緣運算規模。

至於RB5 AMR參考設計，則可讓企業、開發者更快打造基於Qualcomm技術的自動化應用方案，而Qualcomm也將向開發社群提供開發工具與人工智慧軟體工具組，讓開發者能更容易將人工智慧、機器學習或電腦視覺等應用技術佈署於邊緣運算平台。

▲RB5 AMR參考設計
▲RB5 AMR參考設計

目前Qualcomm已經與凌華科技 (ADLINK)、Alphabet旗下子公司Akasha Imaging、Cyngn、靈動科技 (ForwardX)、FutureMind、現代集團旗下Hyundai Robotics、inVia Robotics、LG、微軟Azure private MEC、ModalAI、Naver Labs、PuduRobotics、三星、Teledyne Flir、創通聯達智能技術 (Thundercomm)等業者合作，同時也持續與TDK持續發展旗下機器人子動畫平台。

而RB5 AMR參考設計將由ModalAI協助銷售，Robotics RB6解決方案設計工具則會由創通聯達智能技術提供銷售。

與Viettel Telecom合作更新越南境內網路服務

除了推動機器人自動化應用發展，Qualocmm也宣布與越南Viettel集團旗下電信公司Viettel Telecom合作，藉此擴展越南境內虛擬化的Open RAN網路架構，進而提高越南地區網路整體頻寬與傳遞速度，讓越南地區電信服務使用者能有更高網路傳輸體驗，同時也能透過大幅升級的網路環境推動更多創新應用，以及邊緣運算應用模式。

在此次合作中，Qualcomm分別提供旗下X100 5G RAN網路加速卡，以及對應大規模多進多出連接需求的QRU100 5G RAN網路平台架構，藉此與Viettel Telecom旗下軟硬體設施結合，進而提供更高效能網路傳輸規格，以及更充裕的網路傳輸頻寬，並且能以更低成本建構穩定的高速網路環境。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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