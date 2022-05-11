蘋果計畫靠串流影音服務 變成重要營收來源、Q2數據曝光
Business Insider網站報導指稱，蘋果網路軟體與服務部門資深副總裁Eddy Cue計畫進一步推動串流影音服務，以及廣告服務所產生營收，藉此讓服務類產品成為蘋果重要要收來源。
依照內部消息人士表示，目前蘋果廣告業務規模已經大到足以獨立運作，尤其在iPhone等產品銷量持續在全球市場成長，意味透過iOS平台app呈現的廣告內容也持續增長，進而讓蘋果廣告內容曝光量持續攀升，使得廣告服務也成為蘋果重要營收來源之一。
另一方面，蘋果也持續投資Apple TV+、Apple Music串流影音服務發展，在今年春季發表會上公布將攜手MLB打造《Friday Night Baseball》直播內容後，相關消息更透露蘋果計畫加入NBA職業籃球賽事直播內容，藉此吸引更多熱衷體育賽事的觀眾使用Apple TV+服務。
在今年第二季裡，串流影音服務總計為蘋果帶來198億美元營收，相較去年同期的170億美元增加不少，而蘋果接下來也將持續擴展更多服務內容，藉此增加服務項目所產生營收。
從近期市場傳聞來看，蘋果接下來預期將推動新款Apple Pay服務，其中包含提供先買後付的交易模式，以及結合iPhone等軟體硬體訂閱方案，另外也可能配合Apple Fitness+服務，提供配合運動飲食模式的生活雜貨訂購服務。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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