奧蘭多警察退休基金會提訴 控馬斯克收購Twitter違反佛州公司法
針對Elon Musk（馬斯克）以440億美元收購Twitter，位於美國佛羅里達州的奧蘭多警察退休基金會 (Orlando Police Pension Fund)提出訴訟，認為此項交易違反佛羅里達州的公司法第203條，亦即持有15%股權的股東要收購公司時，必須取得超過三分之二的其餘股東同意才能進行收購，否則將延後至3年後才能再提收購計畫。
除了向Elon Musk提訴，奧蘭多警察退休基金會同時也向同意此筆收購的Twitter董事會成員，以及前任執行長Jack Dorsey與現任執行長Parag Agrawal提告，原因是未依職責盡到信託責任，因此一同列為被告。
雖然從Elon Musk持有Twitter僅佔9.2%比例，實際上應該不會違反佛羅里達州的公司法第203條，但由於Elon Musk後續與持有Twitter約8.8%股權的摩根士丹利，以及持有Twitter約2.4%股權的Jack Dorsey合作，因此奧蘭多警察退休基金會認定Elon Musk形式上是以超過15%股權情況收購Twitter，因此有違法事實。
不過，實際認定結果依然要以法院裁決為主，畢竟類似Elon Musk與摩根士丹利、Jack Dorsey合作，並且由Elon Musk提出收購Twitter請求的情況並不常見。而若法院傾向認同奧蘭多警察退休基金會的說法，意味Elon Musk收購Twitter的計畫必須獲得超過三分之二的其餘股東同意，或是將收購計畫延後至2025年。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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