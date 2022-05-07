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虛擬實境技術再進化！Meta自製晶片實現「看見對方臉孔」

聯合新聞網 / 楊又肇

在2018年的F8開發者大會中，當時的Meta（前身為Facebook）便提出以運算形成的個人臉譜Codec Avatars，讓遠在他處的人可以在虛擬實境看見互動對象的面容。而此項技術原本是透過NVIDIA Titan X顯示卡運算渲染而成，而在目前的設計則是透過Meta Reality Labs客製化晶片實現。

若以先前提出方案來看，必須透過外部顯示效能輔助達成即時運算效果，這樣的方式顯然無法用於以獨立運作為主的Quest系列機種。

而在近期IEEE CICC會議所公布文件，Meta Reality Labs透露目前已經以7nm製程打造神經網路加速晶片，透過1224乘積陣列、搭配2GB整合記憶體，藉由32位元RISC-V架構打造，藉此對應擬真面貌影像渲染效能，同時佔用面積僅1.6mm²，因此可直接應用在可獨立運作的虛擬視覺頭戴裝置。

在這樣的設計下，Meta預期將可讓自己與遠方互動對象，在配戴虛擬視覺頭戴裝置情況下，即可在虛擬環境中看見彼此面容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Meta Facebook 晶片

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