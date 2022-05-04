扯！好萊塢祭商業制裁沒新片可看 俄羅斯電影院竟「帶頭看盜版」

俄羅斯電影院負責人協會指出，好萊塢大片進不了俄羅斯，讓整個產業瀕臨崩潰，估計電影院整體營收損失 80%，而俄羅斯自產的影片不論質或量都無法滿足觀眾的需求。沒有退路的情況下....

在俄羅斯入侵烏克蘭後，不少好萊塢電影工作室跟進商業制裁，停止新片在俄羅斯上映。

然而奇怪的是，就算明確受到電影官方抵制，不少俄羅斯電影院還是持續上映最新的蝙蝠俠等電影大片。但有外媒報導指出，原來這些電影院在拿不到正版授權，又坐吃山空的窘境下，開始悄悄採用違法種子來源下載電影片源來放映。

自烏俄戰爭爆發以來，不少國家與商業團體對俄羅斯進行制裁以抗議普丁宣戰的行為。像金融界 SWIFT 數位跨國匯款系統就大規模地封鎖了俄羅斯數家主要銀行，加上俄羅斯官方於開戰後限制匯兌外國貨幣以及跨國股市投資，造成龐大的經濟衝擊。也有不少產業或個別公司直接拒絕與俄羅斯境內的生意往來，或者拒絕提供大眾消費服務。

影音娛樂方面，不僅 Netflix、Spotify 等串流暫停在俄羅斯的服務，電影商派拉蒙、迪士尼、華納兄弟、索尼影業都宣佈暫停在俄羅斯上映新電影。

俄羅斯電影院負責人協會指出，好萊塢大片進不了俄羅斯，讓整個產業瀕臨崩潰，估計電影院整體營收損失 80%，而俄羅斯自產的影片不論質或量都無法滿足觀眾的需求。

沒有退路的情況下，不少電影院開始播放起了盜版片源的院線電影甚至影集，除了上述提到華納的「蝙蝠俠」，還可以看到 Netflix 的「千萬別抬頭」等。在莫斯科 WIP 現代美術館還舉辦了蝙蝠俠電影的「藝術鑑賞」，也就是把播放蝙蝠俠的畫面用畫框框起來，作為對好萊塢拋下俄羅斯市場行為的藝術演繹，票價約 500 盧布（約 210 元台幣）。

在俄羅斯常用的社群網站 VK、Telegram 上，則有不同電影院宣傳著好萊塢大片照常播放的訊息，在線上訂票頁面可以看到未經授權的蝙蝠俠還是一天排滿 5 檔場次。電影院則會在官網上標註蝙蝠俠上映是「私人活動」，相關資訊是該主辦方提供。

社群網路上也有「Kino Non-Stop」 和「World Movies On the Big Screen」這樣的帳號開始直接提供好萊塢電影線上看。

不過另一方面，下載盜版並公開放映明顯屬於非法行為，會同時觸犯俄羅斯的民法與刑法，也遭到電影院負責人協會譴責，並呼籲業界社群重視盜版問題。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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