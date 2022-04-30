萬眾矚目元宇宙手遊《MetaCity M》來了！台灣伽瑪執行長黃繼德曝「征服市場」關鍵4要素

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文／姜雅馨

由Gamamobi研發、即將推出的全球首款「元宇宙手遊」《MetaCity M》，結合《模擬城市》與《動物森友會》互動樂趣，不僅成為萬眾矚目的焦點，虛實世界結合也將帶給玩家們不一樣的體驗！Gamamobi執行長黃繼德對此於今（29）日在未來商務展國際趨勢論壇上分享元宇宙與遊戲的差異性，並說明如何讓市場接受「去中心化」理念。

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元宇宙和遊戲的差異性是什麼？黃繼德：元宇宙內容控管較嚴謹

Gamamobi執行長黃繼德分享，最簡易的元宇宙其實就和遊戲大同小異，但是元宇宙對於秩序、內容的控管相較嚴謹，例如元宇宙包含NFT、代幣和區塊鏈等可控制玩家的行為模式，在遊戲裡面每個人可對於現實生活中無法達成的事情，在虛擬世界裡嘗試展開第二人生，將現實與虛擬世界融合。





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黃繼德接著以美國科幻冒險電影《一級玩家》為例，人們為了逃避混亂的現實將時間投入虛擬遊戲世界「綠洲」，裡面充滿許多動漫IP內容、人物角色的驚喜彩蛋，因此真正的元宇宙也必須讓多元的品牌、內容進入到這個世界，加上「有需求才會有供給」，產生正向經濟循環，用戶和用戶之間也能透過彼此溝通、娛樂，達到元宇宙正向一環的目標。

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為什麽我們無法和中心化脫鉤？幣的交易、出金皆仰賴中心化媒合

雖然未來元宇宙會走向「去中心化」發展，但是黃繼德指出在機制尚未成熟到可以完全脫離中心化的前提下，元宇宙仍仰賴中心化搭建，提出「去中心化與中心化必須相互依藉」論點，內容平衡、秩序控管的部分才會以去中心化方式管理。

舉例來說，像是「幣的交易」仰賴中心化平台媒合、「出金」拿中心化法幣也仍是需求，因為去中心化的需求、操作、產出都來自中心化，所以現階段人無法完全進入虛擬世界，達到元宇宙第四階段「腦機脫離」、脫碳入矽的境界。

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如何讓「去中心化」被市場接受？黃繼德點出關鍵4步驟

「我們要怎麼做，才能讓去中心化更容易被市場接受？」，黃繼德點出要先從中心化串起橋樑，用粗顯的方式讓大家了解什麼是元宇宙，用更簡單刷卡方式購買更便利的出金，例如製作平台，將購買方式比照一般刷卡購物方式，協助將虛擬幣轉換成法幣，門檻降低就會增加多數人購買意願，接著「紮實完整中心化元宇宙內容」，讓你想要在裡面深度體驗下去，「以目前技術可能需要5年到10年以上才能實現《一級玩家》世界」。

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黃繼德也認為DAO（去中心化自治組織，Decentralized Autonomous Organization）參與不代表DAO該介入，避免複雜化、理想化、多頭馬車的情形發生，最後他也提醒「凡事不是只談獲利，而是獲利應該伴隨在完整內容之後可以自由市場經濟自然發生完成」。

《MetaCity M》即將上線與大家見面，從土地NFT預售到虛擬重機都讓人眼睛為之一亮，首款元宇宙釋出也讓全球玩家更加拭目以待！

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