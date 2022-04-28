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YouTube持續成為賺錢管道，Google Cloud虧損終於微幅縮減

聯合新聞網 / 楊又肇

Alphabet稍早公布2022財年第一季財報結果，其中創造680.1億美元營收，相比去年同期增加23%，淨利則達164.4億美元，相比去年同期下滑8.9%，而包含Google Cloud與YouTube業務營收均有顯至增長。

其中，Google Cloud業務營收達58.21億美元，相比去年增加約44%，而YouYube營收更達68.7億美元，相比去年同期成長14%，雖然相比市場預期略低，但依然成為Google營收來源之一，顯示YouTube近期嘗試新廣告模式、與更多內容創作者合作，加上提供更多創作營收機制，使得YouTube持續成為Google獲利來源。

其他服務方面，包含Google Search、廣告等營收則為614.7億美元，相比去年成長20%，其他投資新創項目營收則達4.4億美元，相比去年增加122%。

不過，整體來看的話，Google Cloud與投資新創項目依然處於虧損情況，其中Google Cloud虧損達9.31億美元，但相比去年虧損金額達9.74億美元情況略低，投資項目虧損金額則達11.55億美元，相比去年虧損達11.45億美元的情況略為增加。

至於Alphabet最大營收地區依然是美國市場，約佔317.33億美元，其次則是歐洲、中東、非洲地區，總計約佔203.17億美元，亞太地區營收則是118.41億美元，而美國以外美洲市場則佔38.42億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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