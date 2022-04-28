YouTube持續成為賺錢管道，Google Cloud虧損終於微幅縮減

近年廣告推銷電話氾濫，工作到一半接到煩人的推銷電話確實會很困擾，因此不少民眾會安裝來電辨識App，以避開騷擾電話。其中在台灣知名度最高的是Whoscall，雖然有免費的版本，卻有許多功能都不完善，需要定期手動更新才能辨識來電。對此，有網友點名Google推出的「Google電話」，可以準確辨識來電資訊。

2022-04-27 20:59