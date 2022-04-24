歐盟數位服務法案達成共識 將嚴格規範科技業者網路服務、廣告內容

今年3月底通過數位市場法案 (Digital Markets Act,DMA)之後，歐盟稍早也在數位服務法案 (Digital Services Act,DSA)達成共識。

其中，數位市場法案主要是為了避免科技業者在歐盟市場形成壟斷，而數位服務法案則是聚焦在科技業者服務內容，以及數位廣告內容規範。

依照歐盟反壟斷事務主管Margrethe Vestager表示，數位服務法案主要是為了規範大型科技業者所設計，避免其服務內容、數位廣告服務帶來更大影響，並且必須對自身提供服務造成影響負責。

而歐盟所指大型科技業者，則是包含Google、Meta、亞馬遜等，並且在服務與廣告內容嚴格規範涉及兒童、宗教、性別、總族，或是政治等敏感議題，同時也將避免透過使用者個人隱私投放廣告，或是進行內容精準投放等行為。

同時，新法更將要求科技業者必須每年繳納以全球市場淨利的0.1%計算金額，作為歐盟監管成本費用，預期之後將使歐盟每年增加2000萬至3000萬歐元收入。而若科技業者出現違規情形，將被處以6%全球營收計算的罰金，如果有累犯情況，甚至將被禁止於歐盟境內進行任何業務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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