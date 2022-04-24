真的要來了？Google申請Pixel Watch商標 新智慧手錶最快這月亮相
在Google稍早向美國專利與商標局申請內容中，證實Google接下來即將推出的智慧手錶將以Pixel Watch為稱。
而若沒意外的話，Google最快會在今年度以線上形式舉辦的Google I/O 2022期間，揭曉傳聞許久，並且以Pixel Watch為稱的新款智慧手錶。同時，市場也預期Google將同步推出採精簡設計，並且換上自製處理器Tensor的Pixel 6a。
過去已經有不少關於Pixel Watch的傳聞，並且透露其產品代號為Rohan，其中包含提供灰色、黑色與金色三款配色，內建儲存容量則是32GB，並且將採用新版Wear OS。
至於功能部分，Pixel Watch同樣會搭載心率感測元件等生理數據量測功能，而電池續航力將可對應全天使用需求，錶帶更預期會以更高級形式設計，甚至整體定價將比Fitbit旗下產品價位更高
而Pixel 6a則可能維持提供黑色、白色與綠色三款配色，基本上與Pixel 6相同，而儲存容量則可能採128GB設計。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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