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亞馬遜新職缺曝動向 將投入結合擴增實境、混合實境的元宇宙佈局

聯合新聞網 / 楊又肇

從近期對外人才招聘描述內容顯示，亞馬遜接下來也可能佈局元宇宙應用發展。

在相關職缺說明中，亞馬遜表示希望招聘熟稔混合實境、擴增實境等應用技術的軟體工程人員，其中更包含與智慧連網家庭產品結合，同時需要開發關鍵軟體與架構。而在技術能力部分，更要求必須具備人工智慧、機器學習，以及諸如機器人與遊戲相關技術背景。

同時，在職缺描述中更說明將以混合實境研究概念為基礎，藉此打造實際應用商品，並且鎖定消費市場銷售，因此也讓不少看法猜測亞馬遜有可能也計畫投入發展元宇宙應用項目。

亞馬遜並未對此作任何回應，但在此之前確實也曾佈局擴增實境等項目應用，其中包含過去曾推出搭載動態透視功能的Fire Phone，藉此追蹤使用者視角，進而提供更好內容觀看體驗，甚至可以直接透過物品辨識搜功能查找在亞馬遜服務上架的相似商品。

此外，亞馬遜過往也曾取得類似擴增實境眼鏡的設計專利，甚至也曾計畫透過擴增實境或虛擬實境技術延伸零售店銷售模式，去年也提出透過擴增實境技術讓包裝紙盒變得更有趣的應用體驗，因此接下來投入元宇宙應用，似乎也不算意外了。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 機器學習 亞馬遜 元宇宙

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