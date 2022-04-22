Intel重申在2040年前實現淨零排放目標，以旗下技術減少價值鏈溫室氣體排放量

在世界地球日之前，Intel再次說明將在2040年以前，實現於全球營運範圍內達成淨零排放的目標，並且讓82％以上的運作能源均來自可再生能源，更計畫以自身技術與影響力，與合作夥伴和客戶合作將價值鏈中的溫室氣體排放量降低30％以上。

依照Intel說明，目前全球企業均積極進行數位化轉型，但這些轉型背後往往涉及使用更多電量、透過更多無線基地台連接網路訊號，同時也連接更多資料中心的伺服器運作，進而形成更大碳排放量。例如，目前電信網路所消耗電力為全球資料中心的1.5倍，隨著5G網路應用普及、企業專網和物聯網裝置數量持續成長，使得網路流量提升10倍以上，同時也意味將產生更大碳排放量。

因此，Intel將以可程式化硬體與開放式軟體，讓使用Intel解決方案的電信業客戶，可在流量持續成長的網路使用過程中，透過創新管理方式精簡電力損耗量，同時也能讓用電效率大幅提升。

一般而言，電信營運商的4G或5G網路均以提供最高資料吞吐量而設計，讓多數人在白天進入位於市中心的公司上班時，能擁有足夠順暢的網路，此時位於市中心的網路基地台會以最大功率運作，同時也消耗最大電力，而當多數人下班回到郊區住所時，網路流量也會從市中心逐漸向外擴散，並且在深夜時達到流量低點，此時即可讓Intel Xeon可擴充處理器建置系統在網路需求較低時節約能源，藉此達成節電效益。

在今年度的MWC 2022期間，德國電信 (Deutsche Telekom)便以搭載Intel Xeon可擴充處理器的伺服器，展示其次世代5G基地台設計，可依照網路流量需求迅速調整反應，並且能在網路流量較低時進入休眠狀態，並且在流量增加時快速喚醒，藉此精簡約30-40%耗電量，而在日本電信業者KDDI的試驗中，則是藉由Intel Xeon可擴充處理器讓整體5G網路基地台運作降低約20%耗電量。

另外，藉由Intel針對基礎運作設施打造IPU運算元件，將能使部分CPU負責運作執行工作，移交給耗電量相對較低的IPU處理，如此即可將CPU運算效能應用在更符合需求工作項目，同時也能進一步精簡耗電量，將此設計套用在大型規模資料中心時，將能節省更顯著耗電情況。

其他部分，則包含藉由Intel Ethernet 800系列網路卡搭載的Dynamic Device Personalization (DDP)軟體功能，降低逐一檢查各個網路封包是否符合標準協議比重，藉此降低網路傳輸時所產生耗電情況，同時也與QuayChain Technologies合作，透過Intel 5G技術協助美國猶他州內陸港務局架設企業專網，透過智慧物聯網數據分析方式降低港口堵塞情況，並且讓港務運作更為流暢。

甚至在智慧電網應用部分，Intel也與Edge for Smart Secondary Substations Alliance (E4S)聯盟，藉此推動可再生能源應用發展，其中包含開發整合智慧電網的電動車充電樁，可在用電離峰期間對電動車充電，其它項目則包含分散式可再生能源管理和碳足跡監測等解決方案。

Intel業務行銷暨公關事業群副總裁汪佳慧表示：「5G與IoT解決方案相互結合，能夠帶來驚人的價值和成果；英特爾的生態系合作夥伴正在建立降低營運成本、減少環境影響、提供更多價值的解決方案。英特爾公司亦將持續與生態系夥伴和客戶合作，聆聽他們寶貴的意見回饋，確立並建立這些為人類、為地球、為環境著想的解決方案，並同時協助其達成業務所需的改善解決方案。」

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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