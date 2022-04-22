亞馬遜擴大全球再生能源計畫 提前5年實現使用100%再生能源的目標

亞馬遜稍早宣布在全球地區增加37個再生能源計畫，預計增加3500兆瓦乾淨能源發電量，藉此提前5年實現使用100%再生能源的目標。

依照說明，亞馬遜原定在2030年實現使用100%再生能源的目標，而在此次增加37個再生能源計畫之後，預期可在2025年提早實現，同時也將使亞馬遜維持全球全大再生能源採購商的地位，同時目標在2040年實現所有業務均達成零碳排放。

擴大美國、西班牙、法國等地的再生能源使用量

而此次公布新增再生能源計畫，將提供亞馬遜位於全球範圍的辦公室、物流中心，以及各地區AWS資料中心透過乾淨能源運作，其中23項新計畫將用於美國境內13個州，預計讓美國境內乾淨能源採購量增加至10400兆瓦，另外5個再生能源計畫則會用於西班牙，藉此讓亞馬遜在西班牙境內的再生能源投資量達1400兆瓦，並且法國增加第二個太陽能計畫，更有8個屋頂型太陽能計畫會用於阿拉伯聯合大公國。

亞馬遜執行長Andy Jassy表示：「亞馬遜在保護地球和降低環境影響的承諾，促使我們在2020和2021年都成為全球最大的再生能源採購商。隨著業務成長，秉持著使用100%再生能源以支援亞馬遜營運的使命，我們將持續投資再生能源。如今，亞馬遜在19個國家打造310個風力發電及太陽能發電計畫，比原定計劃的2030年提前5年，努力實現在2025年完全使用再生能源以輔助企業營運的目標。」

此次宣佈的37個新計畫，分別位於美國、西班牙、法國、澳洲、加拿大、印度、日本，以及阿拉伯聯合大公國，各地區計畫類型及規模各不相同，其中包含透過3個風力發電場、26個太陽能發電場，以及全球總計8個屋頂型太陽能發電系統製造再生能源。

亞馬遜已經在全球地區推行310個再生能源計畫

截至目前為止，亞馬遜已經在全球地區推行310個再生能源計畫，包含134個風力及太陽能發電場，以及176個屋頂型太陽能發電系統，預計將能產生42000百萬度 (GWh)的再生能源，足夠對應390萬戶美國家庭全年用電需求。而透過新計畫產生的再生能源，將可在每年減少約1730萬公噸的碳排放量，等同減少美國境內每年370萬輛汽車的碳排放量總和。

另外，亞馬遜也持續投資與儲能系統結合的再生能源計畫，將可在夜間無法透過太陽能發電，或是在高需求時段時，依然可透過儲能系統預先存放的再生能源繼續供電運作。目前亞馬遜已經在美國亞利桑那州的建置電池儲能容量可達150兆瓦的300兆瓦太陽能計畫，並且在加州建置電池儲能容量達75兆瓦的150兆瓦太陽能計畫，將使亞馬遜既有太陽能計畫儲能總發電量，從220兆瓦增至445兆瓦。

預期在2030年實現50%貨運量零碳排放

目前包含Best Buy、IBM、微軟、百事可樂、西門子、聯合利華、Verizon與Visa等300多家企業，已經與亞馬遜簽署自2019年共同提出的《氣候宣言》，將透過實際行動，藉由完全使用再生能源，並且減少業務運作過程中產生的碳排放量。

亞馬遜更預期在2030年，可實現50%貨運量達成零碳排放，其中更計畫透過採購10萬輛電動貨車，藉此降低傳統貨運過程產生碳排放量，更藉由投資20億美元氣候宣言基金 (Climate Pledge Fund)，進一步開發脫碳計畫與相關解決方案。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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