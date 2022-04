Uber跟進美國境內放寬強制配戴口罩規定 但仍呼籲尊重個人配戴意願

更新:在Uber宣布放寬強制配戴口罩規定後,Lyft也跟進相同作法,但一樣僅限美國境內適用。

因應美國運輸安全管理局 (TSA)放寬美國境內搭乘交通運輸工具強制配戴口罩規定,Uber稍早也宣布開放美國境內服務安全指南,將允許合作司機、乘客從4月19日開始無須強制配戴口罩。

不過,Uber強調基於健康安全因素考量,呼籲司機與乘客仍應尊重個人口罩配戴需求,一如美國運輸安全管理局雖然解除境內搭乘交通運輸工具強制配戴口罩規定,但依然尊重個人配戴口罩需求,甚至針對部分仍有高傳播風險地區,則建議維持配戴口罩,藉此確保個人健康安全。

同時,Uber也說明此項調整僅限美國境內適用,其他國家地區依然會依照當地健康安全規定要求配戴口罩。

目前包含聯合航空、達美航空與阿拉斯加航空等業者均跟進解除強制配戴口罩規定,而美國國家鐵路客運公司也將配戴口罩列為個人選項,不再強制規定。

但是對於日前美國佛羅里達州地方法院裁定,拒絕美國疾病管制與預防中心呼籲將放寬配戴口罩規定延後至5月3日的請求,裁定維持從4月18日以後即可放寬配戴口罩規定的情況,美國司法部與美國疾病管制與預防中心均表示抗議,並且將由美國司法部提出上訴。

You can now ride without a mask and use the front seat if you need to. While mask usage is still recommended, we’ve updated our Covid Safety policies. Let’s move forward, safely together.

For US riders only. pic.twitter.com/LgHYSsC4Bg

— Uber (@Uber) April 19, 2022