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想整合Google Play服務 Google Wallet有望復活？

聯合新聞網 / 楊又肇
▲(圖／擷自Mishaal Rahman個人Twitter頁面)
▲(圖／擷自Mishaal Rahman個人Twitter頁面)

過去因為推出Android Pay (目前更名為Google Pay)，進而終止運作的Google Wallet服務，Google似乎有意讓此款電子錢包服務「復活」。

依照開發者Mishaal Rahman於個人Twitter頁面透露，Google似乎有意在Google Play服務整合電子錢包功能，方便使用者管理消費使用信用卡、回饋，或是使用禮品卡，另外也能作為交通卡使用，另外也能比照Google Pay使用非接觸感應支付功能。

某種程度上來看，Google可能會將金融卡片管理與支付交易功能與Google Play服務整合，並且透過電子錢包形式進行管理，而既有Google Pay可能還是會維持開放使用，同時提供線上轉帳等額外金融應用功能。

目前還無法確認Google對此項服務的具體規劃，但可能會讓不少使用者產生疑惑，一如先前推出的Google Pay服務，後來更衍生對應不同地區使用版本，導致許多使用者發生使用上的困擾。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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