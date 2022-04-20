想整合Google Play服務 Google Wallet有望復活？
過去因為推出Android Pay (目前更名為Google Pay)，進而終止運作的Google Wallet服務，Google似乎有意讓此款電子錢包服務「復活」。
依照開發者Mishaal Rahman於個人Twitter頁面透露，Google似乎有意在Google Play服務整合電子錢包功能，方便使用者管理消費使用信用卡、回饋，或是使用禮品卡，另外也能作為交通卡使用，另外也能比照Google Pay使用非接觸感應支付功能。
某種程度上來看，Google可能會將金融卡片管理與支付交易功能與Google Play服務整合，並且透過電子錢包形式進行管理，而既有Google Pay可能還是會維持開放使用，同時提供線上轉帳等額外金融應用功能。
目前還無法確認Google對此項服務的具體規劃，但可能會讓不少使用者產生疑惑，一如先前推出的Google Pay服務，後來更衍生對應不同地區使用版本，導致許多使用者發生使用上的困擾。
Here's a look at what could be the new "Wallet" interface within Google Play Services. Seems Google Pay is still the branding for contactless payments, but the interface for all your digital cards may be branded as Wallet (back to square one, eh?) pic.twitter.com/ezn3iPMDZa
— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) April 18, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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