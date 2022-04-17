快訊

成棒／北市興富發驚傳7人確診 退出本屆春季聯賽

諜對諜？Twitter董事會啟用「毒藥丸計畫」 對抗特斯拉CEO出價收購

聯合新聞網 / 楊又肇

如先前消息，為了避免特斯拉CEO Elon Musk出資收購，Twitter由董事會啟動為期一年的股東權益計劃，亦即市場俗稱「毒藥丸計畫」 (poison pill)，使得Elon Musk至少必須另外支付15%比例金額，才能順利買下Twitter。

在此作法下，將使Twitter現有股東能以較低價格取得公司大量股權，即便Elon Musk本身已經持有9.2%的Twitter股權，同時也能在「毒藥丸計畫」執行下購入更多股票，但若要買下所有Twitter股權，顯然必須以比原本市場預期的430億美元更高價格出價。

因此如先前Twitter執行長Parag Agrawal出面說明，Twitter董事會實際上反對由Elon Musk出資收購，甚至認為其出價過低。

不過，消息指稱Elon Musk先前透露的備案計畫，將可能會在近期內對外公布，其中可能會與私募股權公司銀湖投資集團合作，尤其Elon Musk在2018年透露將使Tesla私有化時，就曾與銀湖投資集團合作，因此若Elon Musk執意要收購Twitter，透過與銀湖投資集團合作的可能性不低。

但銀湖投資集團並未對此作任何回應，同時也不確定Elon Musk是否會透過其他方式設法收購Twitter。

而就先前透露說法，Elon Musk表示以每股54.2美元價格出資收購，將會是唯一且最後一次出價，代表若Twitter不接受此出價的話，將不會再次提出新收購價格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

推特祭「毒丸」阻馬斯克惡意收購 2003年有類似案例

Twitter股東控訴Elon Musk未按規定通報大量持股資訊，導致部分股東獲利相對變少

文件顯示Elon Musk欲以每股54.2美元價格收購Twitter

私人飯局巧遇大S具俊曄夫妻！詹仁雄合作歐巴有譜了

相關新聞

一周數位爆報／推特「毒藥丸」對抗B計畫特斯拉CEO？歐巴貼《法環》大媽跳廣場舞

沒時間看最新或最有趣的數位新聞嗎？跟上《聯合新聞網》腳步，帶你精選當周數位新聞，還有評分與評語讓你快速了解大小事。

諜對諜？Twitter董事會啟用「毒藥丸計畫」 對抗特斯拉CEO出價收購

如先前消息，為了避免特斯拉CEO Elon Musk出資收購，Twitter由董事會啟動為期一年的股東權益計劃，亦即市場俗稱「毒藥丸計畫」 (poison pill)，使得Elon Musk至少必須另外支付15%比例金額，才能順利買下Twitter。

微風也瘋NFT 攜手蔣友柏展開元宇宙藝術新風潮

NFT概念正火，時尚精品、零售、美食、音樂、藝術等各界也紛紛朝數位區塊鏈發展，今年微風之夜主打元宇宙，並攜手蔣友柏等藝術...

特斯拉CEO自認無法順利收購Twitter 將執行「B計畫」

透露有意以每股54.2美元價格、總計約以430億美元收購Twitter之後，特斯拉CEO Elon Musk在出席TED 2022活動時表示，此項收購提議最終可能無法順利完成。

LINE NFT日本登場 首波上架這2款作品、也能用LINE好友互送

LINE去年透露即將推出的自有NFT平台，稍早正式宣布在日本市場上線運作，並且上架包含日本演藝經紀公司吉本興業獨家創作的影片作品「Yoshimoto NFT Theater」，以及日本經典動漫《機動警察》NFT，未來更計畫推出更多熱門角色與跨類型的數位收藏品。

Gogoro SuperSport成TSR機車錦標賽的安全前導車 S Performance定位改成這功能

Gogoro宣布將以近期對外公布的Gogoro SuperSport作為TSR機車錦標賽的安全前導車，同時也確定將過往獨立運動車款Gogoro S Performance系列，轉換成性能改裝套件品牌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。