諜對諜？Twitter董事會啟用「毒藥丸計畫」 對抗特斯拉CEO出價收購

如先前消息，為了避免特斯拉CEO Elon Musk出資收購，Twitter由董事會啟動為期一年的股東權益計劃，亦即市場俗稱「毒藥丸計畫」 (poison pill)，使得Elon Musk至少必須另外支付15%比例金額，才能順利買下Twitter。

在此作法下，將使Twitter現有股東能以較低價格取得公司大量股權，即便Elon Musk本身已經持有9.2%的Twitter股權，同時也能在「毒藥丸計畫」執行下購入更多股票，但若要買下所有Twitter股權，顯然必須以比原本市場預期的430億美元更高價格出價。

因此如先前Twitter執行長Parag Agrawal出面說明，Twitter董事會實際上反對由Elon Musk出資收購，甚至認為其出價過低。

不過，消息指稱Elon Musk先前透露的備案計畫，將可能會在近期內對外公布，其中可能會與私募股權公司銀湖投資集團合作，尤其Elon Musk在2018年透露將使Tesla私有化時，就曾與銀湖投資集團合作，因此若Elon Musk執意要收購Twitter，透過與銀湖投資集團合作的可能性不低。

但銀湖投資集團並未對此作任何回應，同時也不確定Elon Musk是否會透過其他方式設法收購Twitter。

而就先前透露說法，Elon Musk表示以每股54.2美元價格出資收購，將會是唯一且最後一次出價，代表若Twitter不接受此出價的話，將不會再次提出新收購價格。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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