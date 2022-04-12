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Toyota、Nissan擬在電動車導入固態電池 最快這一年啟用

聯合新聞網 / 楊又肇

包含Nissan、Toyota在內日本車廠，先後表明將在未來車輛產品導入固態電池設計，預計透過更高蓄電量提高電動車最長行駛距離，同時也能減少使用電動車時擔心電力是否不足問題。

由於固態電池能以更高儲電密度使用，加上本身採固態材質設計，相較現行電池內部採液態材質設計更加穩定，因此在整體使用也相對安全，因此被視為電動車未來應用方向，例如Gogoro近期就已經台灣ProLogium Technology (輝能科技)合作，並且打造第一款能應用在現有Gogoro Network智慧電池交換網路的可交換式固態電池原型。

而Toyota則確定會從2025年開始在旗下油電混合車款率先導入固態電池，藉此延長車輛透過電力驅動的最長使用時間。至於Nissan則已經打造旗下應用固態電池的原型車輛，並且計畫在2024年開始透過橫濱工廠進行試產，預計會在2028年推出旗下第一款採固態電池設計的電動車。

除了日系車款計畫在電動車導入固態電池設計，目前包含Mercedes-Benz等歐洲車廠也計畫以固態電池推動電動車最長行駛距離，另外也計畫透過固態電池驅動全新電力使用模式。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Nissan 日本

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