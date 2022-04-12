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米其林針對電動車打造的e.PRIMACY系列輪胎攻台 提高使用安全

聯合新聞網 / 楊又肇

因應目前電動車應用持續普及化，米其林 (Michelin)日前已經在海外市場推出對應電動車特性打造的e.PRIMACY系列輪胎，而今日 (4/11)也正式宣布引進台灣市場，標榜符合電動車高扭力輸出動力等特性打造，並且帶來續航距離提升與降低摩擦噪音等效果。

雖然電動車與傳統燃油車在諸多零件均可共用，但由於動力輸出特性上的差異，使得輪胎磨損使用壽命會呈現不同結果，因此米其林在e.PRIMACY系列輪胎採用低生熱橡膠材質配方，並且針對胎冠、胎體編織層結構進行強化，其中更透過輕量化設計與Maxtouch結構設計，讓輪胎重量降低之餘，更可平均分散車重下壓力道，因此相較使用一般輪胎的電動車約可提高8%行駛距離，同時使用壽命也能提高18%左右。

而配合靜音花紋設計更能降低行駛過程產生摩擦噪音，甚至在特定19吋胎款更加入Acoustune靜音技術，避免產生空腔共鳴等噪音。

目前e.PRIMACY系列輪胎分別對應16吋至19吋尺寸，總計提供12款規格，預期能提供目前已經在台灣市場銷售的Tesla Model 3、Toyota Altis Hybrid、Toyota RAV4 Hybrid、Toyota Cross Hybrid、Hyundai Sanfa FE、賓士GLC 200/300 Hybrid、Lexus ED Hybrid、BMW 520i Hybrid等電動車款使用。

同時，因為輪胎規格與傳統燃油車共用，因此非電動車款也能直接使用e.PRIMACY系列輪胎。

除了在台推出e.PRIMACY系列輪胎，米其林此次也宣布推出對應休旅車使用的PRIMACY SUV+、針對性能取向設計向的PRIMACY SPORT，以及對應重型機車打造的Road 6與對應白牌車輛使用Pilot Street 2，均標榜耐用、對應長距離使用安全表現，並且符合台灣地區經常晴雨交錯的環境下使用。

為了日後環保與減碳趨勢，同時符合接下來的電動車使用趨勢，米其林不僅宣布推出e.PRIMACY系列輪胎，更強調接下來會藉由包含輕量化、再生復原、再使用、再回收的「4R」政策，並且在2050年以前實現生產、物流與銷售流程均符合碳中和目標。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

米其林 噪音

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