Niantic收購紐西蘭擴增實境工作室NZXR 推動虛擬互動體驗

日前宣布收購WebAR技術開發商8th Wall之後，Niantic稍早更宣布收購位於紐西蘭的擴增實境工作室NZXR，預計強化Niantic旗下擴增實境技術應用發展。

NZXR除了協助眾多企業品牌打造充滿趣味與互動性的擴增實境應用內容，同時也提供打造應用擴增實境內容的手機或頭戴裝置原型設計，意味在軟體及硬體方面都能與擴增實境有深度的技術整合應用。

而在收購NZXR之後，Niantic表示將能透過其技術，協助更多開發者縮短打造擴增實境應用內容所需時間，藉此讓擴增實境應用加速普及。

目前Niantic計畫讓全球更多人都能體驗擴增實境應用樂趣，並且透過旗下Niantic Lightship平台加速創作更多擴增實境應用內容，同時促進更多人使用擴增實境內容互動。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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