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Uber在英國市場擴展「門到門」出行體驗，整合火車、飛機與飯店訂購服務

聯合新聞網 / 楊又肇

去年在美國地區推出名為「搭火車 (Make My Train)」服務，讓使用者能更方便透過Uber服務銜接乘坐原本預定搭乘火車之後，Uber稍早宣布英國地區擴展此項服務內容，讓使用者能直接透過Uber app預訂轉乘火車票、公車票，或是飛機等搭乘票券，甚至也能銜接各地的車輛租賃服務。

在此之前，Uber已經與美國兩大鐵路服務：紐約長島鐵路 (LIRR)，以及舊金山灣區提供鐵路運輸服務的加州火車 (Caltrain)合作，一旦使用者將乘車目的地設置為車站，系統就會自動查看車站最近進站車次時間，並且配合使用者預計到達車站時間安排最佳乘車時間。

而在英國地區所擴展服務，則是進一步與當地火車訂票服務整合，讓使用者能透過Uber app安排行程規劃時，同時也能直接安排後續銜接的火車搭乘時間。至於在此類合作過程中，Uber將會針對每筆票券訂單進行一定比例抽成，藉此作為分潤。

除了火車票券，Uber接下來還計畫與往返英吉利海峽的歐洲之星 (Eurostar)合作，讓使用者能搭乘Uber之餘，同時也能安排搭乘歐洲之星火車前往法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹，或是比利時布魯塞爾等歐洲內陸地區，甚至更準備進一步與飛機、飯店等旅行相關業者合作，藉此實現以Uber服務提供「門到門」 (door to door)的出行體驗。

類似的應用模式，Uber先前就已經在app內整合租賃滑板車、單車，或是電動機車的使用服務，而諸如Airbnb等服務其實也已經在app內整合當地交通、娛樂等票券訂購服務，透過在單一app內整合更多服務項目，讓使用者能更方便完成一站式消費行為。

Uber預期會在英國累積更多推行經驗後，將會持續將此類服務模式複製到全球更多市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Uber 英國 美國

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