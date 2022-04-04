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GoPro推出全新電池手把配件 同步推GoPro HERO 10的創作者同捆組

聯合新聞網 / 楊又肇

GoPro稍早針對GoPro HERO 10等機種推出新款名為Volta的電池手把配件，並且針對影音創作者推出GoPro Hero 10 Black Creator Edition同捆組。

其中，Volta電池手把組內建4900mAh電池電量，並且透過有線形式與GoPro HERO 10連接使用，同時也能相容先前推出的GoPro HERO 9等機種，在拍攝5.3K 30 fps影片情況下，約可額外提供4小時電力。

而Volta電池手把本身也能當作三腳架使用，並且可透過手把上的燈號判斷當前殘餘電量，並且藉由手把上的控制按鍵操作相機功能，方便使用者在單手持握時直覺操作拍攝。

另外，針對創作者使用需求，GoPro此次額外的GoPro Hero 10 Black Creator Edition同捆組，便包含GoPro HERO 10、Volta電池手把，以及外接麥克風Media Mod與補光燈模組Light Mod，建議售價則是531.95美元，而GoPro服務訂閱者將可額外享有50美元折扣優惠。

至於Volta電池手把售價則是129.99美元，GoPro服務訂閱者則可以91美元優惠價格購買。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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