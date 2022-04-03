EPIC Games 4月5日揭曉Unreal Engine 5遊戲引擎細節 《巫師》新作也用這款
EPIC Games稍早預告將在美國東岸時間4月5日上午11點 (台灣時間4月5日晚間11點)說明Unreal Engine相關內容，預期將會公布Unreal Engine正式版本推出消息。
目前諸多遊戲業者已經表態採用Unreal Engine 5打造遊戲作品，例如先前證實著手打造《巫師》系列新作的CD Projekt Red，確認與EPIC Games合作採用新版Unreal Engine 5遊戲引擎製作遊戲。
另外，EPIC Games也將進一步藉由與華納兄弟 (Warner Bros)合作以Unreal Engine 5打造的《駭客任務 覺醒》 (The Matrix Awakens)體驗內容具體細節，以及背後實際使用技術。
在此之前，AMD則是宣布將與EPIC Games深入合作，使旗下CPU、APU及GPU產品能與Unreal Engine 5遊戲引擎高度整合，同時也釋出在Threadripper處理器硬體平台下，透過Unreal Engine 5遊戲引擎運作的「遠古山谷」 (Valley of the Ancient)示範內容。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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