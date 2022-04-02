Qualcomm與ESL Gaming合辦賽事4/12開戰 各地區角逐遊戲看這邊

日前宣布攜手ESL Gaming打造Snapdragon Pro系列賽事後，Qualcomm確定從4月12日正式開始首場公開賽，而接下來還包含預計在6月展開的挑戰賽，以及準備在2023年3月進行的大師賽，預計在北美、歐洲、中東、中國與亞太等地舉辦總獎金達200萬美元的行動電競錦標賽。

Snapdragon Pro系列賽事預計在北美、歐洲、中東北非、中國、亞太及印度等地區舉辦，而年滿16歲的玩家都可以報名Snapdragon Pro系列賽事，並且將以搭載Snapdragon Elite Gaming設計的行動裝置作為賽事使用設備，標榜能對應更高運算效能與高速網路連接效果，並且發揮比擬桌機般的遊戲體驗。

同時，Qualcomm與ESL Gaming也將透過實體賽事形式舉辦挑戰賽與大師賽，並且將邀請觀眾親臨現場觀賽，同時也將透過Twitch、YouTube等頻道直播賽事現況。

Qualcomm同時也說明各地區角逐使用遊戲，分別如下：

• 《荒野亂鬥》：由於Snapdragon Mobile大師賽涵蓋北美、歐洲／中東和北非以及亞太區域，從上而下所有英雄玩家將見證最頂尖的玩家在盛大的大師賽現場總決賽裡角逐。

• 《部落衝突》：作為Snapdragon Mobile挑戰賽第一季的一部份，在北美和歐洲／中東和北非的玩家能相互角逐Snapdragon Pro系列賽冠軍頭銜和夢寐以求的「黃金通行證」，這將能讓他們晉級今年稍晚將登場的Clash of Clans World冠軍賽。

• 《Free Fire - 我要活下去》：來自亞太地區的玩家，有機會透過著名的大逃殺行動遊戲在Snapdragon Mobile挑戰賽大展身手。

• 《英雄聯盟：激鬥峽谷》：此款著名的5v5 MOBA（多人線上戰鬥競技場）遊戲將在亞太地區現身，該地區的最佳玩家將在Snapdragon Mobile挑戰賽期間參加比賽。

• 《PUBG MOBILE：絕地求生M》：ESL Gaming正與此著名的大逃殺遊戲合作，將《PUBG MOBILE：絕地求生M》俱樂部公開賽帶進北美、歐洲、中東和北非以及非洲地區的Snapdragon Mobile公開賽，為渴望獲勝的玩家提供邁向生態系中下一個等級的途徑。

• 《部落衝突：皇室戰爭》：類似於《部落衝突》，北美、歐洲／中東和北非的玩家將一同角逐獎金以及歐洲／中東和北非地區的「黃金通行證」，讓玩家晉級下一階段的比賽。

• 《狂野飆車9：競速傳奇》：此街機賽車系列中下載量達十億的最新遊戲，將成為北美、歐洲／中東和北非Snapdragon Mobile公開賽的一部份。

• 《符文大地傳說》：這款卡牌蒐集遊戲將在亞太區域的Snapdragon Mobile公開賽展現無與倫比的遊戲策略技巧。

至於印度與中國的賽事遊戲類別，以及和更多細節，將在不久後公布。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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