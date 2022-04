深入體驗元宇宙！Razer「全身沉浸觸覺體驗」HyperSense Suit套件曝光

Razer在今年的4月1日愚人節宣布對應元宇宙體驗,加上Razer旗下HyperSense振動觸覺技術的穿戴套件「HyperSense Suit」,將讓使用者能以此獲得更沉浸的互動體驗。

「HyperSense Suit」採全身穿戴的遊戲套件設計,並且以Razer用於耳機上的透氣布料「Flowknit」改良材質打造,提供更好舒適性與排汗性,同時也能確保足夠活動彈性,並且能配合清亮智慧板甲設計模擬遊戲中的護甲裝備。

另外,配合HyperSense振動觸覺技術,更可讓使用者透過套件搭載總計達133萬2227組觸覺感測元件,感受遊戲中所產生互動觸覺,同時也能透過胸前按鈕調整觸覺反饋強度,而套件版身也搭載Razer著名的Chroma RGB多彩燈光效果技術。

目前「HyperSense Suit」已經開放玩家進行測試,但尚未確定上市時程與具體售價。另外,Razer也強烈聲明「HyperSense Suit」並未配備任何強化使用者體能。

當然,此款套件僅只是Razer今年度的愚人節玩笑,但如同過去推出的烤土司機一樣,說不定在眾多玩家請願情況下,Razer有朝一日真的會將此遊戲套件變成實際產品。

Feel the virtual world with the innovative Razer HyperSense Suit. Powered by Razer Chroma RGB, access 16.8 million colors and watch as the suit glows and reacts to each sensation and emotion. Sign up to be our beta-tester at https://t.co/ZjBH6ZW8ri pic.twitter.com/02c8d3bGQs

— R Λ Z Ξ R (@Razer) April 1, 2022