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深入體驗元宇宙！Razer「全身沉浸觸覺體驗」HyperSense Suit套件曝光

聯合新聞網 / 楊又肇

Razer在今年的4月1日愚人節宣布對應元宇宙體驗，加上Razer旗下HyperSense振動觸覺技術的穿戴套件「HyperSense Suit」，將讓使用者能以此獲得更沉浸的互動體驗。

「HyperSense Suit」採全身穿戴的遊戲套件設計，並且以Razer用於耳機上的透氣布料「Flowknit」改良材質打造，提供更好舒適性與排汗性，同時也能確保足夠活動彈性，並且能配合清亮智慧板甲設計模擬遊戲中的護甲裝備。

另外，配合HyperSense振動觸覺技術，更可讓使用者透過套件搭載總計達133萬2227組觸覺感測元件，感受遊戲中所產生互動觸覺，同時也能透過胸前按鈕調整觸覺反饋強度，而套件版身也搭載Razer著名的Chroma RGB多彩燈光效果技術。

目前「HyperSense Suit」已經開放玩家進行測試，但尚未確定上市時程與具體售價。另外，Razer也強烈聲明「HyperSense Suit」並未配備任何強化使用者體能。

當然，此款套件僅只是Razer今年度的愚人節玩笑，但如同過去推出的烤土司機一樣，說不定在眾多玩家請願情況下，Razer有朝一日真的會將此遊戲套件變成實際產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

愚人節 元宇宙 Razer

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