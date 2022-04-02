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股東都同意了！Gogoro將於4/4與Poema Global合併、於美掛牌上市

聯合新聞網 / 楊又肇

Gogoro去年確定以SPAC (特殊目的收購公司)形式，宣布與Poema Global Holdings合併，藉此加快在美國掛牌上市腳步，並且在後續宣布由印度Hero MotoCorp與美國避險基金Engine No.1成為私募增資新夥伴之後，稍早確認獲得Gogoro、Poema Global雙方股東同意，預計在4月4日正式合併，並且取得3億3500萬美美元現金流。

而兩家公司合併後，將保留Gogoro品牌名稱，並且以股票代號「GGR」在美國納斯達克掛牌上市，預計從4月5日開始以股票代碼「GGR」、認股權證代碼「GGROW」於美國納斯達克開始交易。

「對於 Gogoro 團隊、我們的客戶和合作夥伴來說，這是一個令人驕傲的時刻，也是永續城市交通的重要轉捩點。我個人要感謝尹衍樑博士，從第一天起就給予 Gogoro 全力的支持，以及他對打造一個更美好、永續世界的共同願景。我們期許 Gogoro 能夠繼續透過改變人們使用和分享可攜式能源的方式，引領世界上人口最稠密城市的交通成功轉型。」Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示：「Gogoro 致力於加速電動二輪車的發展和普及，我們正採取積極主動的作為支持開放式移動生態系統的發展，為電動車輛產業奠定基礎。身為一家公開上市公司，我們期待開啟這段旅程的新篇章，並將我們經過驗證的技術和產品帶到世界上各個大型二輪車市場。」

「Gogoro 的電池交換技術和讓城市中二輪車電動化的能力是無與倫比的，透過此次業務合併所獲取的資金，我們預期 Gogoro 將擁有足夠的資源來充分執行其願景，並進一步加速在全球各大二輪車市場的擴張。」Poema Global 執行長 Homer Sun 認為：「我們很高興完成這項交易，我期待繼續與 Horace 和 Gogoro 團隊合作，一同實踐電動化城市交通的美好未來。」

目前Gogoro已經在台灣市場建置相當完整Gogoro Network能源網，並且推出諸多車款，同時也與各家車廠組成PGBN聯盟，另外也啟用車輛共享租賃服務GoShare，在海外市場更進一步推廣至中國、印度與印尼等市場，在今年2月也宣布生產第100萬顆Gogoro Network智慧電池，同時累積超過2億7580萬次電池交換量，預計持續以電池交換形式推動電動機車市場發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

電動機車 Gogoro

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