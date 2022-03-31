魔高一丈？駭客偽裝美國執法人員 成功向蘋果、Meta騙到個資

根據外媒彭博社報導，有駭客偽裝美國執法人員成功，對蘋果、Meta 這兩間科技鉅子發出假的緊急調閱個資請求，最後獲得使用者的 IP、電話號碼，甚至是住址等個資！

本案發生在 2021 年中，若案件牽涉到刑案，執法人員通常會獲得法官所簽署的傳票、搜查令後，要求社交平台提供跟刑事調查相關的資料以利獲得特定人士的個資。但這次案件駭客卻是以通常跟搶救人命、生死攸關相關，不需法官同意的「緊急調閱請求」名義向蘋果、Meta 騙取個資。

這種攻擊手法似乎越來越流行，駭客通常會直接使用一組遭洩露、被駭的執法人員 mail，使用假的公權力科技公司調閱個資；而且更嚴重的是，要在暗網上買到執法人員的 mail 登錄資格，相對來說並不會太難。

報導指出，這兩起始事件可能是由駭客團體「Recursion Team」所為，雖然表面上這個團體已經解散，但可能有其中成員化身成其他身份繼續活動。

蘋果、Meta 也有對這起事件作出回應。面對外媒詢問，Apple 表示如果政府、執法機構因緊急狀況要求使用者個資，他們現在會直接聯繫提出請求的人，確認這份請求是否合法；而 Meta 則是會阻斷已知的被駭帳戶提出假請求，並會跟執法部門合作應對這種詐欺。

除了蘋果、Meta 之外，外媒還指出 Snap、Discord 也有遭到類似的詐騙，但並未對此事件作出任何回應。

《本文作者Chris，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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