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電動車福音！日四大車廠合組電池交換聯盟「Gachaco」 4/1正式運作

聯合新聞網 / 楊又肇

包含Honda (本田)、YAMAHA (山葉)、Suzuki (鈴木)與Kawasaki (川崎)四家車廠在去年完成通用電池交換系統標準化協議後，稍早卻將以「Gachaco」 (ガチャコ)作為聯盟正式名稱，更由日本最大石油業者ENEOS加入聯盟，預計從4月1日起正式運作，並且推動日本地區通用電池交換系統應用模式。

「Gachaco」預計推動宛如Gogoro Network般的電池交換系統，並且透過通用設計讓更多車款可以互換使用，一如目前Gogoro推動PBGN聯盟，讓加入聯盟車款都能使用GoStation電池交換站的換電資源。

而從此次「Gachaco」聯盟也加入日本最大石油業者ENEOS，並且投入51%過半持股，超過初期提供基礎建設的Honda所投入34%持股比例 (YAMAHA、Suzuki與Kawasaki則各持5%比例)，顯示即使是以傳統石化燃油運作的ENEOS，在未來車輛逐漸轉向電動化發展的趨勢下，依然希望能透過轉型、加盟方式維持市場優勢，而非維持既有事業營運模式。

至於「Gachaco」聯盟初期會以Honda推行的電池交換系統「Honda Mobile Power Pack e:」為基礎，並且配置在便於換電的地點，以及ENEOS旗下加油站點，同時也規劃將電池交換站存放電池應用在緊急供電等應用模式，另外則將由ENEOS提供交換電池後續循環利用與回收作業。

以目前來看，「Gachaco」聯盟發展規劃與Gogoro所提出目標相仿，不僅希望以通用電池交換系統加速各家電動車產品發展，藉此讓電動車使用規模更快普及化，同時也考慮與智慧城市應用，以及後續電池循環利用與回收辦法。

反觀台灣地區，雖然Gogoro極力推動PBGN聯盟，並且以通用電池交換系統形式推動電動車普及，但目前包含光陽、三陽在內車廠仍計畫推出自有換電、充電系統，使得電動車發展腳步可能因此有所侷限。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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