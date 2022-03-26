三星製程穩定性不佳、面臨天璣9000壓力？ 傳高通5月將揭曉新款處理器
消息指出，Qualcomm日前傳聞將改以台積電4nm製程打造的強化版Snapdragon 8 Gen 1+處理器，最快會在今年5月推出，同時也將揭曉原本曾計畫在MWC 2022期間亮相的新款Snapdragon 7系列處理器。
依照先前說法，強化版Snapdragon 8 Gen 1+處理器將調整為台積電4nm製程設計，雖然可能還是會有運作時明顯發熱問題，但相較三星4nm製程設計，預期在台積電4nm製程下會有較穩定的峰值效能表現。
不過，相較過往選擇在下半年才會公布強化版處理器的作法，Qualcomm若確實選在5月公布Snapdragon 8 Gen 1+處理器，或許更印證三星4nm製程穩定性不如預期，或是面臨聯發科天璣9000處理器可能產生市場競爭壓力，使得Qualcomm決定提早推出強化版處理器吸引市場支持。
而除了即將推出強化版Snapdragon 8 Gen 1+處理器，Qualcomm更準備推出原訂在MWC 2022期間亮相的新款Snapdragon 7系列處理器，但不確定名稱是否比照Snapdragon 8系列採用全新命名方式，至於在產品定位是否也會設法與目前在市場流通使用的Snapdragon 870等衍生處理器作區隔，目前還無法確定。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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